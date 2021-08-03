Российский боксёр Гаджимагомедов раскритиковал судью на ОИ в Токио

Россиянин Муслим Гаджимагомедов прокомментировал выход в финал турнира по боксу в весовой категории до 91 килограмм на летних Олимпийских играх в Токио.

«Не понимаю, как судья из Аргентины мог отдать Дэвиду все три раунда. Видимо, в телефоне он смотрел другой бой. Таких судей нужно отстранять от работы, дисквалифицировать. Только так бокс станет более честным», — цитирует Гаджимагомедова пресс-служба Олимпийского комитета России.

По словам россиянина, по ходу боя он понимал, что впереди по очкам.

«Теперь ждём, с кем буду боксировать в финале», — добавил он.

В полуфинальном поединке россиянин одержал победу над новозеландцем Нийком Дэвидом со счетом 4:1.

Ранее сообщалось, что Гаджимагомедов гарантировал себе медаль ОИ.