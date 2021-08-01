Обидные поражения Замкового и Хатаева и невероятный камбэк Батыргазиева: российские боксёры взяли первые медали на Играх

Андрей Замковой и Имам Хатаев не смогли пробиться в финал олимпийского турнира, уступив кубинцу Роньелю Иглесиасу и британцу Бенджамину Уиттакеру, но выиграли для России первые медали в боксе на Играх в Токио. Альберт Батыргазиев и Глеб Бакши не без труда вышли в полуфинал, одолев монгольца Эрдэнэбата Цэндбаатара и гаитянца Дарреля Вальсена, и гарантировали себе бронзу. В свою очередь, Иван Верясов не сумел присоединиться к ним, уступив казахстанцу Кашымбеку Кункабаеву.

В боксе девятый соревновательный день Олимпийских игр в Токио оказался довольно насыщенным. В двух весовых категориях определились как финалисты, так и обладатели бронзовых наград, а ещё в четырёх — участники полуфинальных матчей. За исключением женского наилегчайшего веса, во всех дивизионах были представлены российские спортсмены, с переменным успехом проявившие себя в соперничестве с сильными соперниками. Лишь двоим удалось добиться успеха и проследовать в следующий раунд, в то время как трое прекратили борьбу на турнире.

До наступления августа сборная России по боксу могла похвастаться идеальным выступлением в мужском турнире. Если в соревнованиях женщин сразу три отечественных спортсменки потерпели поражения в первом раунде, то представители сильного пола без потерь добрались до четвертьфиналов, а некоторые уже успели проследовать в следующую стадию. В частности, полусредневес Андрей Замковой и полутяжеловес Имам Хатаев, находившиеся в шаге от сражений за золото. Тем обиднее, что ни одному из них так и не удалось сделать его.

Замковой встречался с опытным Роньелем Иглесиасом, имеющим в послужном списке золото Олимпиады в Лондоне, а также бронзу в Пекине. Правда, тогда 32-летний кубинец выступал в лёгком весе, а после перехода категорией выше смог завоевать разве что серебро чемпионата мира в 2017-м и стать чемпионом Панамериканских игр двумя годами позже. Не самым удачным образом складывались и его встречи с россиянином. В июне 2018 года он взял верх, но впоследствии уступил дважды, причём последний раз — в четвертьфинале первенства планеты 2019 года в Екатеринбурге (1:4).

На этот раз бой получился предельно близким. Нельзя сказать, что Иглесиасу удалось переиграть Замкового, но его скорость и постоянное давление могли оказать впечатление на судей. В первых двух раундах в активе кубинца набралось чуть больше ярких эпизодов, что и могло позволить ему обеспечить себе перевес. В заключительной трёхминутке главной задачей Роньеля стало избежать нокаута, с чем он с лёгкостью справился. Все пять арбитров отдали ему победу, а один из них и вовсе увидел его превосходство в каждом из отрезков битвы.

В отличие от Замкового, Хатаев впервые встречался с британцем Бенджамином Уиттакером. На Олимпиаде чемпион России по боксу двух последних лет успел обрести популярность после того, как отправил в нокаут представляющего Испанию Газимагомеда Джалидова, и не исключено, что многие ждали от него подобного и в полуфинале. Однако справиться с более титулованным и, что самое важное, высокорослым (на 11 сантиметров выше) британцем не получилось.

Первый раунд получился равным, что подтверждают судейские карточки. Трое отдали его Имаму, а двое — оппоненту. Но впоследствии они были гораздо единодушнее и в основном вставали на сторону Бенджамина. И на это есть причины. 191-сантиметровый Уиттакер освоился в ринге и стал реализовывать преимущество в антропометрии, зачастую играющее ключевую роль в боксе, а также здорово защищался. В оставшиеся шесть минут Хатаев так и не смог толком пробраться на ближнюю дистанцию, а удары приходились либо в блок, либо в плечо. Да, британца вполне можно было упрекнуть в пассивном ведении боя, но у официальных лиц подобных вопросов к нему не возникло.

Таким образом, Замковой и Хатаев потерпели поражение в полуфиналах и потеряли шансы на завоевание золота, но не остались без медалей. Согласно регламенту, на Олимпиаде не проводятся поединки за третье место, вследствие чего проигравшие в полуфиналах бойцы автоматически награждаются бронзой.

Также сразу трое российских боксёров проводили свои четвертьфинальные битвы. И первым из них в ринг вошёл представитель полулёгкого веса Альберт Батыргазиев, которому предстояла дуэль с Эрдэнэбатом Цэндбаатаром. И противостояние с двукратным чемпионом Азии получилось крайне непростым. Такое впечатление, что россиянин не ожидал такой прыти от соперника и большую часть схватки не поспевал за ним. Запредельная активность монгольца помогла ему единогласно взять первый раунд и склонить на свою сторону большинство судей и во втором. И крайне сложно понять, что именно заставило двух из них отдать предпочтение его противнику.

На третий раунд вышел другой Батыргазиев. Прорезались комбинации, появились неожиданные апперкоты, заставлявшие врасплох подуставшего Цэндбаатара. А в середине отрезка шквал ударов привёл к тому, что рефери в ринге был вынужден открыть счёт и засчитать нокдаун монголу. Это и стало ключевым эпизодом дуэли, позволившим Альберту совершить невероятный камбэк.

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В итоге по двое судей отдали победу каждому из оппонентов, а третий — Алехандро Барриентос — определил ничью. Однако заключительную трёхминутку кубинец отдал россиянину за явным преимуществом (10:8), что и стало решающим фактором при определении триумфатора. Отечественный боксёр прошёл в полуфинал, где сразится с двукратным медалистом Игр кубинцем Лазаро Альваресом.

Непросто пришлось и Глебу Бакши. В противоположном углу находился 21-летний Даррель Вальсен — младший — уроженец США, представляющий Гаити. И юный спортсмен хоть и не обладал достаточным опытом и мастерством для того, чтобы тягаться с действующим чемпионом мира в среднем весе, желания и наглости ему было не занимать. В первом раунде он бесстрашно вступал в рубки, а во втором принялся откровенно хамить и удерживать руки россиянина, за что был наказан штрафным очком. Не сказать, чтобы именно это перечеркнуло его шансы на успех, но заметно снизило их.

Благодаря Вальсену третий раунд также больше напоминал соревнования по борьбе, но это пошло на пользу Бакши. Подобное поведение гаитянина вряд ли могло быть оценено положительно, что и подтвердили оценки большинства судей. Глеб уверенно выиграл на карточках всех пяти из них и пробился в полуфинал, где встретится с бразильцем Гебертом Соузой.

В отличие от пяти своих соотечественников, супертяжеловес Иван Верясов оступился уже на стадии четвертьфинала и остался без медалей Олимпиады в Токио, уступив Кашымбеку Кункабаеву. Уроженец Находки провалил первый раунд, чуть лучше провёл следующий и забрал третий, но этого оказалось недостаточно. Лишь один из пяти судей встал на его сторону по итогам боя.