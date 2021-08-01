Цена риска: как Нагорный остался без медалей на ковре, а Ильянкова взяла серебро на брусьях

В первый день розыгрыша олимпийских наград в отдельных видах гимнастического многоборья порадовать российских болельщиков смогла лишь Анастасия Ильянкова. Не принимавшая участия в командном первенстве спортсменка завоевала серебро на брусьях. Остальные финалисты вынуждены были покинуть помост ни с чем: Никита Нагорный занял седьмое место в вольных упражнениях, Давид Белявский стал четвёртым на ковре, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова расположились на пятой и шестой позициях в опорном прыжке, а Мельникова, кроме того, упала на своём сильнейшем снаряде — брусьях.

Стоило ли рисковать Нагорному, демонстрируя на олимпийском помосте уникальный именной элемент — тройное сальто назад согнувшись? Если рассуждать об этом, анализируя предыдущие результаты гимнаста в этом виде, ответ вроде бы очевиден: не стоило. В квалификации Никита заработал на ковре 15,066, уступив лишь израильтянину Артёму Долгопяту. В командном и абсолютном многоборье оценка получилась более низкой, но именно первое выступление наглядно демонстрировало уровень, на котором олимпийский чемпион и абсолютный чемпион мира готов вести борьбу без всякого усложнения своей комбинации.

Пойдя на тройное сальто, Никита ошибся на приземлении — у него не получилось полностью погасить сумасшедшую инерцию вращения, вследствие чего гимнаст основательно заступил за пределы ковра при приземлении и остался седьмым (13,066).

Но есть смысл взглянуть на ситуацию под иным ракурсом. Именные гимнастические элементы — привилегия избранных. Наглядное подтверждение того, что спортсмен входит в элиту своего вида спорта, двигает этот самый вид в историю и сам остаётся там на века. По справедливости, такие вещи должна бы обязательно отражать система оценок: вышел на помост автор того или иного ультра-си — будьте добры, накиньте ему дополнительные бонусы к оценке.

Это было бы не просто красиво, но и весьма прагматично с точки зрения дальнейшего гимнастического прогресса. А так, пойдя на запредельный риск, российский спортсмен добавил к базовой сложности всего 0,2, что совершенно не отражало ни уникальности добавленного в программу элемента, ни степени риска.

Пойдя на «сальто Нагорного», Никита совершил на самом деле очень важный шаг в своё собственное будущее. Это вовсе не красивая фраза. Стабильность любого сложного прыжка, будь то гимнастика, прыжки в воду или фигурное катание, нарабатывается не только на тренировках, но и количеством успешных соревновательных повторений. Так что в этом плане возможность исполнить три оборота согнувшись на олимпийском ковре и совершенно идеально их выполнить с незначительной помаркой на приземлении стоила, возможно, даже дороже упущенной в итоге награды. Понятно, что с этими словами согласятся далеко не все, но давайте признаем: чтобы поставить на кон возможную золотую медаль, нужен стальной характер.

Отсутствие в отдельных финалах четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз (на момент начала воскресных соревнований американка отказалась уже от трёх финалов) так сильно уравняло шансы на золото большинства финалисток, что впору было считать эту потерю благом. Другой вопрос, что женский опорный прыжок сложно было считать российским видом: чтобы на этом снаряде бороться за пьедестал, Ангелине Мельниковой и Лилии Ахаимовой недоставало сложности. Соответственно, они закончили этот финал с пятым и шестым результатами (победила бразильянка Ребека Андраде, опередившая американку).

И за девчонок было куда менее обидно, чем за четвёртое место Давида Белявского, совершенно замечательно отработавшего на коне. Причина, по которой вице-чемпион мира в этом виде программы не попал в число призёров, упиралась в ту же самую сложность: при фактически безошибочной работе лидеров расстановку в протоколе стала определять базовая оценка. А она оказалась у Белявского наиболее слабой — на 0,6 ниже, чем у олимпийского чемпиона Рио Макса Уитлока, добавившего в свой спортивный сундучок ещё одну золотую медаль.

Единственной надеждой оставались женские брусья, где на двух последних Олимпиадах наша страна побеждала стараниями Алии Мустафиной, а выступающая ныне Ангелина Мельникова в мае выиграла чемпионат Европы. Но Мельникова упала. Из-за этого резко снизилась базовая сложность программы, и вкупе со сбавкой за грубейшую ошибку это отправило лидера российской сборной на не свойственное ей восьмое место.

А вот Ильянкова — 20-летняя девочка из знаменитой гимнастической школы Ленинска-Кузнецкого — просто сделала свою комбинацию. Чисто, легко и очень уверенно, как бы банально это ни звучало. Точно так же, как на своём дебютном взрослом чемпионате Европы-2019 в Щецине, где она неожиданно для всех опередила Мельникову. Тогда это выглядело случайностью, сейчас стало чудом. Но от этого не менее приятно.