Дурманов — о препарате, который принимает Байлз: риталин называют кокаином для бедных

Советский и российский медик, бывший директор антидопинговой инспекции Олимпийского комитета России Николай Дурманов рассказал о препарате «Риталин», на который имеется терапевтическое исключение у американской гимнастки Симоны Байлз.

«Люди, которые продвигают этот препарат на рынке, утверждают, что принимать его можно всю жизнь. Но на самом деле это наркотик со всеми известными последствиями. Его даже называют кокаином для бедных. Опасная штука, на самом деле. Любое длительное насилие над нервной системой, тем более на молекулярном уровне, рано или поздно обязательно даст о себе знать», — рассказал Дурманов в интервью RT.

Он отметил, что данный препарат очень популярен в спорте.

«Он снижает чувство опасности, полностью убирает из сознания такую вещь, как неуверенность в себе, а неуверенность — это очень ценное качество. Именно оно включает чувство самосохранения, помогает человеку контролировать себя. У тех, кто принимает риталин, чувство самосохранения отсутствует в принципе. Всё это хорошо известные и банальные вещи», — добавил Дурманов.

Ранее Светлана Хоркина высказала предположение относительно причин отказа Байлз от участия в соревнованиях в многоборье на Играх в Токио.