Хоркина о Байлз: сказать кому-то о своих проблемах страшно — сочтут за слабость

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина высказала предположение относительно причин отказа американки Симоны Байлз от участия в соревнованиях в многоборье на Играх в Токио.
Хоркина о Байлз: сказать кому-то о своих проблемах страшно — сочтут за слабость
  • Reuters

«Я много раз пересматривала командное многоборье — тот момент, когда Симона выполняет опорный прыжок. Там явно была потеря в пространстве, а это чертовски опасная штука. К великому счастью, Байлз настолько развита физически и настолько координирована, что приземлилась на ноги», — рассказала Хоркина RT.

Она отметила, что предпосылки к такому исходу были ещё в ходе предолимпийских соревнований, когда Байлз начала исполнять новый опорный прыжок с приблизительно одинаковой сложностью, но после череды ошибок отказалась от него.

«Я тоже находилась в её шкуре. Сказать кому-то о своих проблемах страшно, ведь сочтут за слабость. С одной стороны, было, конечно, ошибкой выходить в командном турнире: правильнее было бы отказаться от него сразу, если Симона чувствовала, что что-то идёт не так. С другой — она совершенно правильно повела себя, отказавшись продолжать выступления. Если бы на оставшихся снарядах Байлз начала валяться, сборная США вообще могла остаться без медалей», — добавила Хоркина.

Ранее она вспомнила, как её подруга-гимнастка завершила карьеру, сославшись на заскоки.

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