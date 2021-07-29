Хоркина: вспомнила, как подруга-гимнастка завершила карьеру, сославшись на заскоки

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина поделилась мнением о решении американки Симоны Байлз отказаться от участия в соревнованиях в многоборье на Играх в Токио.

«На сегодняшний день Симона — номер один в мире. К Играм в Токио она стала усложнять программу, которая и без того была вряд ли кому по силам. Иначе говоря, Байлз уже долгое время находится на вершине в одиночестве, поскольку у других гимнасток нет никаких шансов к ней приблизиться. Но ведь при этом она такой же человек, как и мы», — заявила Хоркина RT.

Она отметила, что на фоне отсутствия должной конкуренции, повышенного груза ответственности и внимания спортивной общественности у Байлз произошёл не психологический, а прежде всего технический сбой.

«Так бывает. Моя хорошая подруга и очень хорошая гимнастка, фамилию которой называть не буду, из-за этого даже завершила карьеру. Мы вместе выиграли олимпийское командное серебро в Атланте, а спустя год она сказала: «Всё, Свет, заканчиваю, поскольку у меня начались заскоки. Не готова подвергать свою жизнь опасности». Должна сказать, что я её понимаю: спортивная гимнастика — это всё-таки не кувырок на ковре сделать», — добавила Хоркина.

Ранее Дурманов рассказал о побочных эффектах запрещённого препарата, который принимает Байлз.