Хоркина: вспомнила, как подруга-гимнастка завершила карьеру, сославшись на заскоки
- РИА Новости
«На сегодняшний день Симона — номер один в мире. К Играм в Токио она стала усложнять программу, которая и без того была вряд ли кому по силам. Иначе говоря, Байлз уже долгое время находится на вершине в одиночестве, поскольку у других гимнасток нет никаких шансов к ней приблизиться. Но ведь при этом она такой же человек, как и мы», — заявила Хоркина RT.
Она отметила, что на фоне отсутствия должной конкуренции, повышенного груза ответственности и внимания спортивной общественности у Байлз произошёл не психологический, а прежде всего технический сбой.
«Так бывает. Моя хорошая подруга и очень хорошая гимнастка, фамилию которой называть не буду, из-за этого даже завершила карьеру. Мы вместе выиграли олимпийское командное серебро в Атланте, а спустя год она сказала: «Всё, Свет, заканчиваю, поскольку у меня начались заскоки. Не готова подвергать свою жизнь опасности». Должна сказать, что я её понимаю: спортивная гимнастика — это всё-таки не кувырок на ковре сделать», — добавила Хоркина.
Ранее Дурманов рассказал о побочных эффектах запрещённого препарата, который принимает Байлз.