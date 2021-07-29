«Симона могла сломаться безо всякого риталина»: Дурманов о проблемах Байлз, «синдроме отмены» и американских гимнастках

Большую часть своей жизни четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз провела в режиме жесточайшей моральной и физической эксплуатации. Такое мнение в интервью RT выразил экс-глава антидопинговой службы Госкомспорта Николай Дурманов. По его словам, 24-летняя спортсменка могла не выдержать и сломаться, что повлекло за собой отказ от выступления на Играх в Токио. Специалист также пояснил, каковы последствия приёма метилфенидата, или риталина — препарата, на который у американки имеется терапевтическое разрешение с детства.

— После того, как четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз, сославшись на проблемы психологического характера, отказалась от участия сначала в командном олимпийском турнире, а затем — и в личном многоборье, мне довелось услышать, что проблемы гимнастки вполне могут быть связаны с длительным приёмом метилфенидата — препарата, на который у Байлз имеется терапевтическое разрешение.

— Симона действительно принимает этот препарат с детства, сама об этом как-то упоминала, а кроме того, эта же самая информация фигурировала в базе американской лаборатории и была предназначена для внутреннего пользования до тех пор, пока базу не вскрыли хакеры. Препарат серьёзный, его более распространённое название — риталин.

— В каких случаях его назначают?

— Есть такая интересная болезнь, как СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности. Во многих странах, в том числе и у нас, её не признают, хотя дискуссии на эту тему ведутся уже лет 50, если не больше. Но суть не в этом. Важно, что у риталина огромный рынок. Его активно используют офисные люди, студенты, если нужно подстегнуть себя, когда заканчиваются силы. В спорте риталин категорически запрещён, поскольку он — ближайший родственник метамфетаминов.

Список побочных эффектов занимает несколько страниц, и там, в частности, указывается такая вещь, как «синдром отмены», который возникает, если человек по каким-то причинам перестаёт принимать таблетки. Выражается он в том, что у человека резко падает концентрация, пропадает желание что-либо делать, например — соревноваться, и возникает прочая неприятная побочка вплоть до депрессии и суицидальных моментов.

— Как долго человек способен принимать риталин без тяжёлых последствий?

— Люди, которые продвигают этот препарат на рынке, утверждают, что принимать его можно всю жизнь. Но на самом деле это наркотик со всеми известными последствиями. Его даже называют кокаином для бедных. Опасная штука на самом деле. Любое длительное насилие над нервной системой, тем более на молекулярном уровне, рано или поздно обязательно даст о себе знать. Но в спорте риталин более чем популярен.

— Помогает не нервничать в ответственные моменты?

— Снижает чувство опасности, полностью убирает из сознания такую вещь, как неуверенность в себе, а неуверенность — это очень ценное качество. Именно оно включает чувство самосохранения, помогает человеку контролировать себя. У тех, кто принимает риталин, чувство самосохранения отсутствует в принципе. Но всё это настолько хорошо известные и банальные вещи...

— Вы сказали про «синдром отмены». Думаете, Байлз могла прекратить принимать свои пилюли?

— Я прежде всего учёный. Если бы мне показали какие-то графики, или другие цифры, можно было бы делать какие-то заключения. А сейчас я просто рассказываю вам про препарат.

Кроме того, надо понимать, что такое американская гимнастика. Там, как это недавно стало широко известно, вовсю порезвился врач, который использовал маленьких девочек в сексуальных целях, и, помнится, когда эта информация была официально обнародована, я ещё подумал: интересно было бы узнать, откуда в американскую спортивную гимнастику приходят дети? Вполне возможно, что их поставляют так называемые socially disadvantaged groups — социально неблагополучные слои населения. Если это действительно так, то многое становится понятным.

— Хотите сказать, что с такими детьми можно не церемониться?

— Ну, так вот вам пример той же Байлз: девочке 24 года, и большую часть из них она находится в режиме жесточайшей моральной и физической эксплуатации. Симона вполне могла просто сломаться безо всякого риталина.