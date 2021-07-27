Латынина не считает, что травма Байлз помогла российским гимнасткам выиграть ОИ

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина поделилась мнением о снятии американки Симоны Байлз с соревнований в командном многоборье на Играх в Токио, победу в котором одержала сборная России.

«Что касается снятия Байлз, травмы бывают у всех спортсменов — никто не застрахован. Да, она выбыла, но в победе российских гимнасток дело далеко не в Байлз. Наши спортсменки — классные девчонки с отточенными руками и ногами. Блестящие! Они уже по своей фактуре дают всем фору!» — цитирует Латынину «Чемпионат».

Она также выразила уверенность, что россиянки победили бы даже в том случае, если бы Байлз не отказалась от участия.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.

Ранее Светлана Хоркина отреагировала на победу россиянок в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.