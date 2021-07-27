Хоркина о золоте российских гимнасток в многоборье: девочки заставили нас понервничать

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина отреагировала на победу россиянок в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

«У нас были и серебро, и бронза. А так хотелось золота. Это первая золотая медаль у женщин в новейшей истории. Девочки заставили нас нервничать, как и ребята, особенно на бревне. Да, были две грубейшие ошибки. Но у нас есть командный дух, работа до конца, до последней секунды соревнований», — приводит слова Хоркиной «Матч ТВ».

Она также похвалила тренера российской сборной, который нашёл правильные слова, чтобы взбодрить спортсменок. Кроме того, Хоркина выразила надежду, что победы мужчин и женщин в многоборье приведут к новому витку популярности спортивной гимнастики в России.

«Это правда исторические победы. Они очень долгожданные», —добавила Хоркина.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.

Ранее Ангелина Мельникова заявила, что российские гимнастки были уверены в себе перед финалом многоборья.