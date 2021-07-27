Мельникова заявила, что российские гимнастки были уверены в себе перед финалом многоборья
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«У меня были настолько сильные эмоции! Я сразу же вспоминала весь свой путь, потому что он был тяжёлым. С прошлых Олимпийских игр я не пропустила ни одного старта, и это было хорошо, плохо, с травмами, без травм. Я оборачиваюсь назад, и это такой груз с плеч, это стоило того», — сказала Мельникова в эфире «Матч ТВ».
По её словам, россиянки почувствовали в себе уверенность после того, как выиграли квалификацию, обогнав соперниц из США.
«Мы все поняли, что это реально, и нам стало легче. Сегодня мы выходили более уверенными», — добавила Мельникова.
Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.
Ранее заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова призналась, что её до слёз порадовало золото российских гимнасток на ОИ.