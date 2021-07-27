Татьяна Тарасова призналась, что её до слёз порадовало золото российских гимнасток на ОИ

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу женской национальной сборной по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Я, конечно, смотрела за их выступлением. Поздравляю всех, смотреть это — большое счастье, радует до слёз, в полном смысле этого слова. Мы соскучились по победам. Дай бог, чтобы у нас всё и дальше получалось», — цитирует Тарасову ТАСС.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.

Ранее четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов назвал неожиданной победу российских гимнасток в многоборье на Олимпиаде.