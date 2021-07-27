Немов назвал неожиданной победу российских гимнасток в многоборье на Олимпиаде

Четырёхкратный олимпийский чемпион Алексей Немов прокомментировал победу женской сборной России по спортивной гимнастике в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

«Это неожиданно. Не знаю, что там произошло внутри американской команды. Но наши девчонки приложили все усилия, чтобы выиграть, искренне всех поздравляю. Такого не было с 1992 года, это первая историческая медаль, когда мужчины и женщины выиграли, показав великолепный результат», — цитирует Немова ТАСС.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.

Ранее теннисистка Мария Шарапова отреагировала на победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.