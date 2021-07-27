Шарапова о золоте российских гимнасток: красиво, элегантно и без страха

Бывшая первая ракетка мира в теннисе Мария Шарапова отреагировала на победу российских гимнасток в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

Reuters

«Красиво, элегантно и без страха», — написала Шарапова в Twitter и репостнула новость о победе россиянок. Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки. Ранее президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с золотом Олимпиады.