Шарапова о золоте российских гимнасток: красиво, элегантно и без страха
- Reuters
«Красиво, элегантно и без страха», — написала Шарапова в Twitter и репостнула новость о победе россиянок.
Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с золотом Олимпиады.