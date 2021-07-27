Путин поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с золотом Олимпиады

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Президент России Владимир Путин обратился к российским гимнастками после их победы в командном многоборье на Олимпийских играх в Токио.
Путин поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с золотом Олимпиады
  • Reuters

«Впервые Россия выиграла олимпийское золото в командных соревнованиях по спортивной гимнастике. От души поздравляю вас с заслуженной победой. Этот успех стал достойной наградой за ваш талант и упорство в достижении поставленных целей, за дух товарищества, сплочённость и красивое, грациозное исполнение самых сложных элементов», — говорится в заявлении президента на сайте Кремля.

Он также отметил, что россиянки вписали яркую страницу в летопись олимпийских достижений, а также оправдали надежды тренеров и болельщиков. Кроме того, Путин пожелал спортсменкам здоровья, благополучия и новых свершений.

Национальная команда в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр. Второе место заняли американки.

Ранее четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз поздравила российских гимнасток с победой в многоборье на ОИ в Токио.

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