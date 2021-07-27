Байлз объяснила, почему снялась с командного многоборья на ОИ

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Четырёхкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, американка Симона Байлз рассказала, почему она снялась с командного многоборья на Олимпиаде в Токио.
Байлз объяснила, почему снялась с командного многоборья на ОИ
  • Reuters

«Я посчитала, что будет лучше отойти в сторону и сосредоточиться, подумать. Девочки выступали очень хорошо, и мне не хотелось рисковать медалью команды ради того, чтобы просто принять участие в этом и потешить своё самолюбие», — приводит слова Байлз «Чемпионат».

Она отметила, что у неё не было травмы, но она решила не доводить дело до повреждения и посчитала, что команда завоюет медаль и без неё.

«Всё-таки они завоевали серебряную медаль, и мы можем этим гордиться. Это огромное давление: нет болельщиков, много разных составляющих. Была очень длинная неделя, очень длинный год, очень длинный олимпийский процесс подготовки», — сказала спортсменка.

Национальная команда России в составе Лилии Ахаимовой, Виктории Листуновой, Ангелины Мельниковой и Владиславы Уразовой набрала 169,528 балла и завоевала золотые медали Олимпийских игр в многоборье. Американки заняли второе место.

Ранее Владимир Путин поздравил женскую сборную России по спортивной гимнастике с золотом Олимпиады.

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