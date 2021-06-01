Чусовитина о Байлз: она пашет так, как когда-то в сборной СССР пахали мы

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Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина оценила трудолюбие лидера сборной США Симоны Байлз.
Чусовитина о Байлз: она пашет так, как когда-то в сборной СССР пахали мы
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

«Видимо, всё слишком быстро забывается. Найдите и посмотрите видео выступлений на бревне Татьяны Гуцу, Олеси Дудник, Светланы Богинской. Все они работали ничуть не хуже. И могу совершенно твёрдо вам заявить, что мы ничего не принимали. Просто очень много работали. Что касается Байлз, я видела, как она тренируется. Она проводит в зале по восемь часов в день. Пашет на снарядах так, как когда-то в сборной СССР пахали мы. После этого говорить, что Симона побеждает нечестно, я бы точно не стала», — сказала Чусовитина в интервью RT.

Прославленная спортсменка не стала комментировать слухи о том, что Байлз может принимать запрещённые препараты под видом терапевтических исключений.

Ранее Чусовитина предположила, что сборная России по спортивной гимнастике способна обойти США в командном зачёте на Олимпиаде в Токио.

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