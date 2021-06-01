Чусовитина уверена, что сборная России по гимнастике поборется с США за первое место в командном зачёте на ОИ-2020

Олимпийская чемпионка 1992 года по спортивной гимнастике Оксана Чусовитина прокомментировала выступление сборной России на чемпионате Европы в Базеле.

«Смотрела чемпионат Европы с огромным удовольствием: всё-таки все очень долго не выступали. И знаете, что я вам скажу: сборная России запросто сможет побороться в Токио с США за первое место в командном зачёте», — завила Чусовитина в интервью RT.

Российская команда выиграла медальный зачёт континентального первенства. В общей сложности она завоевала пять золотых, семь серебряных и одну бронзовую награды.

Ранее Чусовитина назвала свои цели на Олимпиаду в Токио.