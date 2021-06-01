45-летняя гимнастка назвала цель на ОИ в Токио

45-летняя прославленная гимнастка Оксана Чусовитина заявила, что намерена завоевать медаль Олимпийских игр в Токио.

«Цель подняться на пьедестал существует до сих пор. Я очень серьёзно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, бороться за медаль вполне реально. Не имея цели, очень сложно идти вперёд. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация. Просто нравится то, чем я занимаюсь», — рассказала спортсменка в интервью RT.

Чусовитина является единственной в истории гимнасткой, принимавшей участие в семи Олимпиадах, начиная с 1992 года. В её активе — золото Игр в Барселоне в командном первенстве, а также три титула чемпионки мира.

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