Бревно — не помеха: российские гимнастки выиграли у американок многоборье и впервые за 29 лет стали чемпионками Игр

Ангелина Мельникова, Виктория Листунова, Влада Уразова и Лилия Ахаимова завоевали золотые медали в командном многоборье по спортивной гимнастике на Играх в Токио. Россиянкам не помешали стать лучшими впервые за 29 лет даже два падения во время выступлений на бревне. Выигравшая две последние Олимпиады сборная США вынуждена была обходиться в финале без получившей травму Симоны Байлз и отстала на 3.432 балла.

Победитель — это всегда лицо вида спорта, его витрина. С тех пор, как на помосте начала царствовать Симона Арианна Байлз (из уважения к четырёхкратной олимпийской чемпионке и 19-кратной чемпионке мира назовём её полным именем), эталоном мировой спортивной гимнастики стало лицо Байлз, тело Байлз и её же непробиваемая невозмутимость.

Все шепотки о том, что американка вовсю пользуется официально узаконенным правом в виде терапевтических исключений на сильнодействующие препараты, которые дают спортсменке возможность проходить соревнования, не слишком изнашивая нервную систему, были в пользу бедных: по мере накапливания медалей и прилагающихся к ним титулов, Байлз превращалась в икону своего вида спорта. А какие могут быть претензии — к иконе?

Но в самый важный момент Игр, когда на кону стоял не только пятый по счёту личный олимпийский титул, но и судьба командного первенства, от американки словно отвернулась судьба: Симона не слишком удачно приземлилась на опорном прыжке, забросив 13,766 в командную копилку, как милостыню, а спустя считаные минуты все, кто следил за ходом русско-американского противостояния через электронный протокол, ахнули: имя американского лидера перекочевало на оставшихся трёх снарядах в самый низ, в категорию запасных. Это означало, что выдающаяся спортсменка больше на помост не выйдет.

Чуть позже на одном из американских информационных сайтов появился скупой релиз-подтверждение: «Четырёхкратная олимпийская чемпионка Симона Байлз не будет участвовать в финале командного турнира в трёх оставшихся видах программы».

Спортсмены столь грандиозного масштаба, как Байлз — крайне штучный товар. Когда такой атлет выступает в составе команды, он для остальных — как стена, которая в любой ситуации защитит от всех невзгод, примет на себя удар любой силы и устоит. Подсознательно подобная мысль всегда сидит в головах партнёров по команде, и от этого у них появляется совсем иная уверенность, кураж.

А тут вдруг в самый решающий момент и на глазах всего мира стена пошла трещинами и рассыпалась на мелкие кусочки. Какой уж тут кураж? Увернуться бы от осколков.

В этот день всё вообще очень подозрительно складывалось в пользу России. Начиная от падения одного из лидеров китайской сборной Лю Юфей в первом же виде командной программы: китаянка сорвалась с верхней жерди, исполняя перелёт, и наотмашь всем телом легла на маты. Как следствие, китаянки отправились на четвёртую позицию с отставанием от России на 2.733 и по большому счёту об их существовании можно было позабыть. За спинами российских девочек, проигрывая им 1.067, угнездилась и сборная США.

Тягаться с Россией на разновысоких брусьях американкам было по силам лишь тогда, когда за сборную США выступала Анастасия Люкин: девочка изысканной гимнастической подготовки ещё советской школы с родителями-чемпионами. Сейчас же, наблюдая за тем, как свои комбинации выполняют Владислава Уразова, Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, впору было вспомнить слова победительницы Игр-2008 в синхронном плавании Ольги Кужелы.

«У нас всё, как в балете. Весь мир знает, что русский балет — это прежде всего фантастически красивые ноги. Чуть выше подъём, чуть сильнее прогиб в колене, и в целом получается очень красивая линия, которой могут похвастаться далеко не все солистки. Так вот китайское синхронное плавание при всех его замечательных качествах — это не русский балет», — рассказывая о противостоянии с китаянками в своём виде спорта, говорила спортсменка.

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Судя по всему, гимнастические судьи, которые обслуживали командный турнир, придерживались в отношении российских девушек очень схожей точки зрения и на оценках не экономили: после двух видов командного многоборья преимущество России над сборной США составляло уже два с половиной балла.

Если оперировать философскими категориями, мировому спорту очень нужна была победа России на этих Играх. Хотя бы для того, чтобы вернуть женскую гимнастику в ипостась нежности, хореографической красоты, идеальных линий и при этом запредельной сложности. Но, как говорится, если перед русским спортсменом не стоит непреодолимое препятствие, его немедленно нужно придумать и доблестно преодолеть.

Простите за высокий слог, но именно это незамедлительно продемонстрировали на бревне сначала Уразова, а потом Ангелина Мельникова. После их поочередных падений американки задышали в спину. Разница результатов по-прежнему продолжала складываться в пользу России, но составляла всего 0,8 балла и совершенно не гарантировала российским девчонкам командного золота. Тем более что напряжение к заключительному виду достигло критической точки, Влада Уразова, открывающая выступления на ковре, заметно занервничала, и отрыв после её выступления сократился ещё на 0,134.

Тут-то сборной США и пришло время пожалеть о невосполнимой потере в своих рядах. Выполняя одну из наиболее сложных диагоналей, мощная темнокожая американка Джордан Чайлз по прозвищу «Цыплёночек» не устояла на ногах, плюхнувшись с заступом за границы ковра аккурат на то место, где человеческая спина теряет своё название и переходит в ноги.

В совокупности с прочими помарками эта ошибка и решила исход командной борьбы: американка получила за упражнение 11.700, а Россия — гандикап в три с лишним балла. Так что 16-летней дебютантке Вике Листуновой и капитану команды Ангелине Мельниковой оставалось уже не слишком нервничая, продемонстрировать ту самую гимнастику, которая во все времена считалась в мире эталонной.

И как же, чёрт возьми, это было красиво!