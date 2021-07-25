«Всех люблю, прощайте!»: 46-летняя гимнастка Чусовитина не пробилась в финал на ОИ и завершила карьеру

25 июля в Токио сразу две титулованные спортсменки объявили о завершении спортивной карьеры. Вслед за олимпийской чемпионкой Сеула-1988 Нино Салуквадзе об уходе из спорта сообщила чемпионка Барселоны-1992 Оксана Чусовитина. На олимпийском помосте в Японии она провела считаные минуты — столько понадобилось, чтобы выполнить две попытки опорного прыжка и понять, что соревнования для неё закончены.

Олимпиады никогда не отдают долгов и не делают реверансов даже по отношению к тем, кто им наиболее предан. Будь иначе, Оксана Чусовитина, конечно же, должна была завершить карьеру если не с медалью, то, как минимум, в числе финалисток. В том единственном виде, в котором гимнастка выступала в Токио — опорном прыжке, она девять раз выигрывала награды мировых первенств. Последняя крупная победа на этом снаряде была одержана на Азиатских играх всего три года назад. Поэтому, собственно, и хотелось, чтобы олимпийская судьба преподнесла этой маленькой женщине прощальный подарок. Чтобы хотя бы на своих завершающих карьеру Играх спортсменка в полной мере ощутила, что гимнастический мир крутится вокруг неё.

На её первой Олимпиаде, в Барселоне, Чусовитиной, несмотря на золотую медаль, завоёванную в командном первенстве, доставалось не так много внимания. В великой советской сборной она была, скорее, чернорабочим, забойщицей. Маленьким и не слишком заметным золотым винтиком непобедимой тогда ещё команды. Любой командный спорт в этом плане жесток: кто-то таскает рояль, а кто-то на нём играет. В Барселоне солировали Татьяна Гуцу, Татьяна Лысенко, Светлана Богинская. Оксана же просто делала своё дело, зная, что её место — в тени великих и права на ошибку у неё нет.

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На тех Играх наша страна, а точнее её многочисленные «обломки», впервые выступала под белым олимпийским флагом. Казалось бы, какое до всего этого дело маленькой девчушке, которой едва исполнилось 17? Но именно там, в Барселоне, где мы, собственно, и познакомились, Чусовитина, сжимая в руках золотую командную медаль, вдруг очень по-взрослому сказала: «Нас как будто бы и нет. Даже хлопают, словно из приличия...».

В Пекине, где Чусовитина завоевала личную серебряную медаль, она представляла немецкую сборную. И, если называть вещи своими именами, тоже была лишена удовольствия подняться на пьедестал под флагом собственной страны. Уже, кстати, четвёртой по счёту, что с точки зрения статистики тоже можно считать уникальным прецедентом: свою дебютную победу на мировом первенстве гимнастка завоевала под флагом СССР, после Барселоны и сборной СНГ выиграла пять медалей чемпионатов мира, представляя Узбекистан, приняла немецкое спортивное гражданство, ну а после того, как «немецкий» период жизни подошёл к концу, снова вернулась под родные цвета, мечтая завоевать награду для той страны, где выросла.

На Играх в Рио это не получилось. И заветная цель была перенесена ещё на четыре года. Точнее, на пять — лишний год добавила пандемия.

Чусовитина, конечно же, мечтала уйти из спорта совсем не так. Летом, когда я разыскала её телефонным звонком на сборе в Германии, Оксана рассказывала, что серьёзно готовит опорный прыжок.

«Его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, что бороться за медаль вполне реально. Не имея цели очень сложно идти вперёд. Хотя мне никогда не требовалась какая-то дополнительная мотивация…», — говорила Чусовитина.

Когда у человека есть заветная мечта, ему действительно не нужно мотивировать себя на её достижение. Но мечта — слишком хрупкая субстанция. В случае Чусовитиной она разлетелась на мелкие осколки за два дня до решающего выступления. Когда без объяснения причин её отстранили от роли знаменосца на параде открытия.

Вы скажете, ерунда? Не соглашусь. Спортсмены, чья карьера начиналась во времена СССР, воспринимают многие вещи совсем иначе, нежели это принято сейчас. Рискну предположить, что пройти по стадиону с флагом означало для 46-летней гимнастки много больше, чем это сейчас представляется тем, кто её этого флага лишил. Не случайно уже после церемонии спортсменка, изо всех сил пытаясь держать лицо и улыбаться, обронила фразу: «Мотивацию убили…».

Ну а потом были те самые два прыжка с потерей равновесия на приземлении, и слова, произнесённые в камеру ещё до того, как на табло была выведена оценка:

«Всех люблю. Прощайте!».