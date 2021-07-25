Гимнастка Чусовитина завершила карьеру на Играх в Токио

Рекордсменка по числу выступлений на Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после своего выступления в квалификации в многоборье на Играх в Токио.

«Теперь уже всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.

По итогам квалификации узбекская гимнастка не сумела пробиться в финал соревнований в опорном прыжке.

Для Чусовитиной Игры в Токио стали уже восьмой Олимпиадой, что является мировым рекордом. В её активе — золото Игр в Барселоне в командном первенстве, а также три титула чемпионки мира.

Ранее Артур Далалоян объяснил, почему рискнул выступить в многоборье на Играх в Токио.