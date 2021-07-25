Гимнастка Чусовитина завершила карьеру на Играх в Токио
- Reuters
«Теперь уже всё. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора навёрстывать», — приводит слова Чусовитиной ТАСС.
По итогам квалификации узбекская гимнастка не сумела пробиться в финал соревнований в опорном прыжке.
Для Чусовитиной Игры в Токио стали уже восьмой Олимпиадой, что является мировым рекордом. В её активе — золото Игр в Барселоне в командном первенстве, а также три титула чемпионки мира.
Ранее Артур Далалоян объяснил, почему рискнул выступить в многоборье на Играх в Токио.