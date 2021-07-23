Стало известно, почему гимнастка Чусовитина не была знаменосцем Узбекистана на открытии ОИ в Токио

Национальный олимпийский комитета Узбекистана прокомментировал замену знаменосцев национальной команды на церемонии открытия летних Олимпийских игр в Токио.

«Участие в церемонии открытия занимает много времени, необходимо на протяжении большого количества времени стоять на ногах, а затем поздно возвращаться в отель», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы НОК Узбекистана.

Отмечается, что Оксана Чусовитина примет участие в отборочном турнире по спортивной гимнастике уже 25 июля, а боксёр Бобо-Усмон Батуров — 29 июля, в связи с чем и было принято решение о смене знаменосцев на боксёра Баходира Жалолова и тхэквондистку Нигору Турсункулову.

Для 46-летней Чусовитиной Игры в Токио станут уже восьмой Олимпиадой, что является мировым рекордом. В её активе — золото Игр в Барселоне в командном первенстве, а также три титула чемпионки мира.

Церемония открытия состоялась 23 июля. Олимпиада в Токио завершится 8 августа.

RT вёл текстовую онлайн-трансляцию церемонии открытия.