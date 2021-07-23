При пустых трибунах: в Токио проходит церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр

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Сергей Стариков
На Японском национальном стадионе в Токио проходит торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. В связи c антикоронавирусными мерами на трибуны не пустили болельщиков, посетить церемонию смогли 950 VIP-зрителей, включая глав государств мира и международных организаций. RT ведёт текстовую трансляцию.
При пустых трибунах: в Токио проходит церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр
  • Reuters
  • © Hannah Mckay
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  • 23 июля 2021

    Судя по всему, яркий номер завершён. А нам представляют главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и императора Японии Нарухито.

  • Тем временем, нам снова показывают Цубата, которая оказывается в средоточении красных нитей, продолжая бежать по дорожке.

  • Церемония продолжается красочным номером, выполненном в традиционных цветах Японии — красном и белом. Участники постановки своего рода связаны между собой красными нитями — ассоциации с напряжёнными мышцами атлетов. 

  • Салют на стадионе в Токио.

  • Красивейшее зрелище происходит на арене стадиона. Арена переливается всевозможными красками, в то время как Цубата продолжает работать на беговой дорожке. В конце концов боксёра всё же сходит с неё. 

  • Сейчас мы видим на стадионе японскую боксёршу Алису Цубату, которая не смогла отобраться на домашнюю Олимпиаду. Из-за коронавируса была отменена часть квалификационных соревнований, вследствие чего участники Игр определялись в соответствии с рейтингом. А там спортсменка не хватило совсем немного, чтобы попасть на турнир. 

  • Изначально соревнования должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й. Нам показывают кадры того, как спортсмены тренировались дома, готовились к соревнованиям в не совсем рассчитанных на то условиях. В конце видео показывается, как спортсмены всё-таки проходят на стадион. Завершается показ грандиозным салютом над Японским национальным стадионом.

  • Нам напоминают, что Токио был выбран столицей Олимпийских игр в 2013 году. На тот момент президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге вытащил из конверта название города — хозяина Игр 2020 года. 

  • А вот и долгожданное начало церемонии открытия XXXII летней Олимпиады. На данный момент на экране транслируется вступительный ролик, после чего камера переключается на спортсмена, находящегося в центре Японского национального стадиона.

  • В Токио окончательно стемнело, а арена, наоборот, наполнилась светом. Около трёх минут до старта церемонии открытия Олимпийских игр.

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