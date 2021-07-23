При пустых трибунах: в Токио проходит церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр

На Японском национальном стадионе в Токио проходит торжественная церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. В связи c антикоронавирусными мерами на трибуны не пустили болельщиков, посетить церемонию смогли 950 VIP-зрителей, включая глав государств мира и международных организаций. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters

© Hannah Mckay