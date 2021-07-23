При пустых трибунах: в Токио проходит церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр
- Reuters
- © Hannah Mckay
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23 июля 2021
Судя по всему, яркий номер завершён. А нам представляют главу Международного олимпийского комитета Томаса Баха и императора Японии Нарухито.
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Тем временем, нам снова показывают Цубата, которая оказывается в средоточении красных нитей, продолжая бежать по дорожке.
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Церемония продолжается красочным номером, выполненном в традиционных цветах Японии — красном и белом. Участники постановки своего рода связаны между собой красными нитями — ассоциации с напряжёнными мышцами атлетов.
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Салют на стадионе в Токио.
🎆 #Tokyo2020pic.twitter.com/eqePwS7vYp— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
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Красивейшее зрелище происходит на арене стадиона. Арена переливается всевозможными красками, в то время как Цубата продолжает работать на беговой дорожке. В конце концов боксёра всё же сходит с неё.
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Сейчас мы видим на стадионе японскую боксёршу Алису Цубату, которая не смогла отобраться на домашнюю Олимпиаду. Из-за коронавируса была отменена часть квалификационных соревнований, вследствие чего участники Игр определялись в соответствии с рейтингом. А там спортсменка не хватило совсем немного, чтобы попасть на турнир.
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Изначально соревнования должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса были перенесены на 2021-й. Нам показывают кадры того, как спортсмены тренировались дома, готовились к соревнованиям в не совсем рассчитанных на то условиях. В конце видео показывается, как спортсмены всё-таки проходят на стадион. Завершается показ грандиозным салютом над Японским национальным стадионом.
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Нам напоминают, что Токио был выбран столицей Олимпийских игр в 2013 году. На тот момент президент Международного олимпийского комитета Жак Рогге вытащил из конверта название города — хозяина Игр 2020 года.
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А вот и долгожданное начало церемонии открытия XXXII летней Олимпиады. На данный момент на экране транслируется вступительный ролик, после чего камера переключается на спортсмена, находящегося в центре Японского национального стадиона.
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В Токио окончательно стемнело, а арена, наоборот, наполнилась светом. Около трёх минут до старта церемонии открытия Олимпийских игр.
🔜 🏟️ Just 🔟 minutes until the #Tokyo2020#OpeningCeremony begins ⏰ 🎆#Olympics | #UnitedByEmotion | #StrongerTogetherpic.twitter.com/FXckQ6DS6j— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) July 23, 2021
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