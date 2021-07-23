Лучница Гомбоева после потери сознания будет выступать на ОИ в сопровождении врача

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Руководитель команды Олимпийского комитета России Андрей Конокотин рассказал, что российская лучница Светлана Гомбоева в дальнейшем будет выступать на Играх в Токио в сопровождении врача.
Лучница Гомбоева после потери сознания будет выступать на ОИ в сопровождении врача
  • © РИА Новости / Евгений Епанчинцев

Он отметил, что после получения теплового удара спортсменке была оказана первая помощь, а затем она приехала в Олимпийскую деревню, где находится под присмотром врачей. По его словам, пока у Гомбоевой ещё немного болит голова и на данный момент ей необходим отдых и сон.

«Сегодня она весь день будет под наблюдением медиков, на следующие соревнования с ней обязательно поедет кто-то из наших врачей. По предварительным оценкам должна продолжить выступать, пока противопоказаний нет», — цитирует Конокотина ТАСС. 

23-летней Гомбоевой стало плохо во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука, и она потеряла сознание. Спортсменка набрала 630 очков и заняла 45-е место.

Ранее Гомбоева рассказала о своём самочувствии после потери сознания на Олимпиаде.

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