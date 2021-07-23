Гомбоева рассказала о своём самочувствии после потери сознания на Олимпиаде

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Российская лучница Светлана Гомбоева рассказала о своём самочувствии после потери сознания во время соревнований на Олимпиаде в Токио.
Гомбоева рассказала о своём самочувствии после потери сознания на Олимпиаде
  • © РИА Новости

«На время Игр я перестала вести свою страничку. Но ситуация так сложилась, что многие сейчас за меня переживают. Чувствую себя нормально, сильно болит голова» — написала Гомбоева в сториз в своём Instagram.

При этом спортсменка отметила, что продолжит участвовать в соревнованиях и у неё нет к этому противопоказаний.

23-летней Гомбоевой стало плохо во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука, и она потеряла сознание. Спортсменка набрала 630 очков и заняла 45-е место.

Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. 

Ранее главный врач сборной России рассказал о состоянии потерявшей сознание Гомбоевой.

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