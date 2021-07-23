Главный врач сборной России рассказал о состоянии потерявшей сознание Гомбоевой

Главный врач олимпийской команды России Андрей Жолинский рассказал о состоянии потерявшей сознание лучницы Светланы Гомбоевой.

«Как вы знаете, Светлана сегодня почувствовала себя плохо в результате получения теплового, скорее солнечного удара во время проведения квалификационного раунда по стрельбе из лука. Причина понятна. На фоне высокой температуры окружающей среды — сейчас на солнце +38 °С — и в совокупности с высокой влажностью, конечно, это дало результат. Сейчас она чувствует себя хорошо. В настоящее время мы её посмотрели, она отдыхает», — приводит слова Жолинского пресс-служба Олимпийского комитета России (ОКР).

Он также выразил уверенность, что подобных инцидентов больше не Играх не будет. Врач отметил, что будут скорректированы режимы сна, отдыха, гидратации, а также водный и путевой режимы. По его мнению, после этого спортсменка снова будет готова к соревнованиям.

«Родным, конечно, беспокоиться не стоит. Всё нормально, она под присмотром. У нас хороший коллектив врачей, поэтому справимся. Пусть не переживают», — заявил Жолинский.

23-летней Гомбоевой стало плохо во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука, и она потеряла сознание. Спортсменка набрала 630 очков и заняла 45-е место.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент с потерявшей сознание российской лучницей.