Губерниев прокомментировал инцидент с потерявшей сознание российской лучницей

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на инцидент с потерявшей сознание российской лучницей Светланой Гомбоевой во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио.

«Надо разобраться, что со спортсменкой произошло. Но не будем забывать, что в 1964-м году летняя Олимпиада в Токио была проведена в октябре. Это было связано как раз с жарой страшной, которая сейчас уже началась. Ещё и влажность наступает на пороге августа. Тут не исключено, что тепловой удар или солнечный», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Он отметил, что спортсменам необходимо беречь себя не только от коронавируса, но и от токийского солнца. По его мнению, в Токио победы одержат те атлеты, которые будут не просто крепче и сильнее, но и мудры по отношению к самим себе.

«Поэтому за собой, за здоровьем нужно следить максимально внимательно. А девушке — здоровья!» — добавил телеведущий.

23-летней Гомбоевой стало плохо во время квалификационных соревнований по стрельбе из лука, и она потеряла сознание. Спортсменка набрала 630 очков и заняла 45-е место.

Ранее стало известно о состоянии потерявшей сознание на Олимпиаде российской лучницы.