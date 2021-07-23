Стало известно о состоянии потерявшей сознание на Олимпиаде российской лучницы

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Российская лучница Ксения Перова рассказала о состоянии своей партнёрши по команде Светланы Гомбоевой, которая потеряла сознание во время квалификационных соревнований на Олимпиаде в Токио.
Стало известно о состоянии потерявшей сознание на Олимпиаде российской лучницы
  • © РИА Новости

«Со Светой уже всё нормально. Врачи её осмотрели, дали попить воды. Сказали, что это был обычный солнечный удар, ей нужно прийти домой и поспать», — приводит слова Перовой пресс-служба Олимпийского комитета России.

По её словам, Гомбоева находится вместе с командой и хорошо себя чувствует. Отмечается, что она будет готова к командным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что российская лучница потеряла сознание во время соревнований на ОИ в Токио.

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