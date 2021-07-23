Губерниев выразил недовольство из-за отказов спортсменов в интервью на Играх в Токио
- РИА Новости
«Очень досадно слышать нашим корреспондентам в Токио, как некоторые сборные отказывают в интервью! Например, стрелки или гребцы! Олимпийцы не понимают: Игры — их единственный шанс заявить о себе! Показать себя людям!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Он отметил, что далеко не все придут к финишу первыми, поэтому спортсменам стоило бы более грамотно оценивать важность момента.
«А вот сильные пловцы — молодцы! Поэтому их любят и многие знают в лицо!» — добавил Губерниев.
Олимпиада в Токио стартовала 23 июля. В этот же день пройдёт церемония открытия — в 14:00 мск.
Ранее Губерниев назвал Анну Пракатень единственной надеждой России в академической гребле на ОИ.