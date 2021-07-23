Губерниев назвал Пракатень единственной надеждой России в академической гребле на ОИ

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о результате россиянки Анны Пракатень в квалификации соревнований по академической гребле на 2000 м на Олимпиаде в Токио.

«Здесь задача спокойная, надёжная, уверенная гребля. Она идёт навстречу полуфиналам, куда нужно попадать спокойно. А дальше уже решать вопрос попадания в финал и борьбы за самые высокие места. Она очень девочка хладнокровная. Она большая молодец. Начинать нужно, не распыляя силы, следя за соперницами», — сказал Губерниев в эфире канала «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что участницы предварительного заезда не являются соперницами для российской спортсменки, а её победа была уверенной. При этом телеведущий сомневается, что кто-то ещё из российских лодок попадёт в финал.

«Надежда у нас по-прежнему одна — это Аня Пракатень», — добавил Губерниев.

Ранее сообщалось, что Пракатень выиграла предварительный заезд одиночек на ОИ в Токио.