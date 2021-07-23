Губерниев назвал Пракатень единственной надеждой России в академической гребле на ОИ
- РИА Новости
«Здесь задача спокойная, надёжная, уверенная гребля. Она идёт навстречу полуфиналам, куда нужно попадать спокойно. А дальше уже решать вопрос попадания в финал и борьбы за самые высокие места. Она очень девочка хладнокровная. Она большая молодец. Начинать нужно, не распыляя силы, следя за соперницами», — сказал Губерниев в эфире канала «Матч ТВ».
Он подчеркнул, что участницы предварительного заезда не являются соперницами для российской спортсменки, а её победа была уверенной. При этом телеведущий сомневается, что кто-то ещё из российских лодок попадёт в финал.
«Надежда у нас по-прежнему одна — это Аня Пракатень», — добавил Губерниев.
Ранее сообщалось, что Пракатень выиграла предварительный заезд одиночек на ОИ в Токио.