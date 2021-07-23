В Госдуме отреагировали на ситуацию с Крымом на сайте Олимпиады в Токио

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Член комитета Государственной думы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал то, что на сайте Олимпийских игр в Токио сначала обозначили Крым как российскую территорию, а затем сделали украинским, убрав обозначение границы.
В Госдуме отреагировали на ситуацию с Крымом на сайте Олимпиады в Токио
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

«К этому факту надо относиться как к разгильдяйству, которое очень похоже на провокацию. Все понимают, что Крым — часть России, но когда поднялась волна недовольства со стороны Украины и их товарищей, оргкомитет не выдержал удара и опять это нарисовал», — цитирует Свищёва «Чемпионат».

По его мнению, вопрос времени, когда весь мир окончательно будет знать, чьей территорией является Крым и какую страну представляют спортсмены, родившиеся на полуострове.

«МОК — вроде бы аполитичная организация, но не всегда выдерживает. МОК не должен допускать на своих соревнованиях политические акции, движения и лозунги. Всё должно быть вне политики, тогда спортсмены будут спокойны вне зависимости от цвета кожи, вероисповедания, национальности», — сказал депутат.

Он отметил, что в России будут обращать внимание на подобные факты, так как затрагиваются интересы страны. 

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте Игр между материковой Украиной и Крымом была обозначена граница. 23 июля границу между Украиной и Крымом на сайте убрали.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам проведённого на полуострове референдума. Тем не менее на Украине это не признают. 

Ранее в МОК объяснили отделение Украины от Крыма границей на сайте Олимпиады.

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