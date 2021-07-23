В МОК объяснили отделение Украины от Крыма границей на сайте Олимпиады

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В Международном олимпийском комитете (МОК) отреагировали на отделение Украины границей от Крымского полуострова на официальном сайте Олимпийских игр в Токио.
В МОК объяснили отделение Украины от Крыма границей на сайте Олимпиады
  • © РИА Новости

«Это была досадная ошибка провайдера, которая была немедленно исправлена, как только нам стало об этом известно, и за которую мы приносим свои извинения», — приводит слова МОК РИА Новости.

Во всплывающем окне Olympics Cheer Zone на официальном сайте Игр между материковой Украиной и Крымом была обозначена граница.

Крым стал российским регионом в 2014 году вследствие проведённого на полуострове референдума. Тем не менее на Украине это не признают. 

Ранее стало известно, под каким номером сборная России пройдёт на церемонии открытия ОИ.

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