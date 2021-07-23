В WADA объяснили, почему Россию лишили не всех соревнований

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Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал, по какой причине Россия была лишена не всех турниров после введения санкций.
В WADA объяснили, почему Россию лишили не всех соревнований
  • AFP

«Есть формулировки в решении CAS, позволявшие проводить турниры, которые уже получила Россия. Мы следим за ситуацией, но, так как срок сократили до двух лет, понятно, что многие турниры уже было не отнять», — цитирует Ниггли РИА Новости.

Он также отметил, что в ситуации с распространение коронавируса было сложно найти замену. 

«Мы понимаем, что легально было просто невозможно лишить Россию некоторых турниров», — добавил Ниггли.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Ранее в WADA назвали ключевое условие восстановления РУСАДА.

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