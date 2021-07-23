В WADA объяснили, почему Россию лишили не всех соревнований

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли рассказал, по какой причине Россия была лишена не всех турниров после введения санкций.

«Есть формулировки в решении CAS, позволявшие проводить турниры, которые уже получила Россия. Мы следим за ситуацией, но, так как срок сократили до двух лет, понятно, что многие турниры уже было не отнять», — цитирует Ниггли РИА Новости.

Он также отметил, что в ситуации с распространение коронавируса было сложно найти замену.

«Мы понимаем, что легально было просто невозможно лишить Россию некоторых турниров», — добавил Ниггли.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Ранее в WADA назвали ключевое условие восстановления РУСАДА.