В WADA назвали ключевое условие восстановления РУСАДА

Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о ключевом условии восстановления Российского антидопингового агентства.

«Ключевых моментов довольно, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей. Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость», — цитирует Баньку РИА Новости.

По его словам, это является основой функционирования антидопинговой системы.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в WADA разочарованы наличием цветов флага на форме атлетов из России.