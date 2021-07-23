В WADA назвали ключевое условие восстановления РУСАДА

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Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька рассказал о ключевом условии восстановления Российского антидопингового агентства.
В WADA назвали ключевое условие восстановления РУСАДА
  • © РИА Новости

«Ключевых моментов довольно, но, пожалуй, важнейшее для нас условие состоит в том, что РУСАДА должно быть полностью независимо от российских властей. Не должно быть никакого вмешательства, у РУСАДА должна быть полная операционная независимость», — цитирует Баньку РИА Новости.

По его словам, это является основой функционирования антидопинговой системы.

17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) частично поддержал иск WADA к РУСАДА, лишив российскую организацию статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Российские спортсмены потеряли возможность выступать под флагом и гимном страны на чемпионатах мира и Олимпийских играх вплоть до 16 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что в WADA разочарованы наличием цветов флага на форме атлетов из России.

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