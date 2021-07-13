Возвращение Далалояна и возможное повторение рекорда Латыниной: чем интересна спортивная гимнастика на Играх в Токио

Перед летней Олимпиадой сборная России по спортивной гимнастике лишилась Ивана Стретовича. При этом на турнире выступит Артур Далалоян, скорость восстановления которого после травмы поразила даже старшего тренера команды Валерия Алфосова. Никита Нагорный попытается завоевать первое золото Игр в многоборье. В свою очередь, американка Симона Байлз имеет шанс повторить рекорд Ларисы Латыниной по количеству высших олимпийских наград, а 46-летняя Оксана Чусовитина намерена составить конкуренцию более молодым соперницам. Чего ждать от спортивной гимнастики на Играх в Токио — в материале RT.

Пять лет назад на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские гимнасты завоевали в командном многоборье два серебра. Особенно ценным выглядело мужское. Дело даже не в том, что выиграть награду российским парням удалось после 16 безмедальных олимпийских лет, а в качестве работы — 18 безошибочных подходов из 18. Девочкам повезло меньше: запас прочности в сравнении с лидерами — американской сборной — оказался мал, и отрыв команды США составил более восьми баллов.

Тенденция сохранилась и на мировом первенстве 2018 года в Катаре: российская мужская команда уступила победителям, китайцам, всего 0,049 балла, женщины же отстали от сборной США на 8,766. Там же, в Катаре, абсолютным чемпионом мира стал Артур Далалоян, вернувший стране титул, которого российская гимнастика не имела 19 лет. А спустя год, на предолимпийском чемпионате мира в Штутгарте победителем (опередив Далалояна) стал Никита Нагорный. Там же он выиграл ещё одну личную дисциплину — опорный прыжок, а главной наградой стало командное золото. Первое со времен триумфа сборной СССР в 1991-м. Иначе говоря, всё шло к тому, что в Токио мужская команда России произведёт фурор.

Но ударила пандемия, из-за которой Игры-2020 были перенесены на год. И начались травмы.

Одним из наиболее ощутимых ударов для российской команды стала потеря Ивана Стретовича. Он давно испытывал проблемы с кистью руки, и когда понял, что ждать олимпийского выступления придётся ещё один год, честно признался тренерам, что терпеть боль больше не может — будет оперироваться. Перед чемпионатом Европы уже этого сезона с очень серьёзным повреждением ахилла из строя выбыл Далалоян, а спустя некоторое время травмировал голеностоп чемпион мира, семикратный чемпион Европы и обладатель двух медалей Рио Давид Белявский.

Абсолютно неожиданным сюрпризом, скорее, даже чудом стало то, что Далалояну удалось вернуться в строй всего через три месяца после операции. Причём настолько уверенно, что было принято решение доверить спортсмену выступления на четырёх олимпийских снарядах из шести. Что стало причиной столь быстрого восстановления — удачная операция или настырность пациента, начавшего работать над ахиллом чуть ли не на следующий день после хирургического вмешательства, тренеры так и не поняли, но руководитель мужской сборной Валерий Алфосов подтвердил: подобных прецедентов в отечественной гимнастике не случалось.

Ветеран мужской сборной Денис Аблязин — это тоже история сложных травм и долгого восстановления. Однако к нынешнему лету спортсмен полностью восстановил кольца, прыжок, вольные упражнения и отобрался в сборную. Главным российским многоборцем остаётся абсолютный чемпион мира-2019, восьмикратный чемпион Европы и единственный в мире исполнитель на ковре тройного сальто согнувшись Нагорный.

Пошёл ли лишний год ожидания Олимпиады в минус команде?

«Если бы Игры были перенесены на месяц-другой, мы бы нашли возможность удержать уже набранную форму. Но когда стало известно, что соревнования состоятся в лучшем случае через год, я сразу сказал, что у многих стран это могут быть уже совсем другие команды. Как, собственно, и произошло. Ведь тот же Стретович у нас просто не успел восстановиться. Но мы, надеюсь, останемся в числе тех, кто будет очень серьёзно бороться в Токио», — ответил Алфосов.

Игры-2021, ещё не начавшись, лишились одного из главных шоу — участия на перекладине легендарного «летучего голландца» Эпке Зондерланда, олимпийского чемпиона Лондона и трёхкратного чемпиона мира на этом снаряде. На Играх в Рио спортсмен не попал на пьедестал, а в этом сезоне вообще не сумел пройти квалификацию. Так что завершающая программу гимнастического турнира перекладина вполне может стать прощальным триумфом трёхкратного олимпийского чемпиона Кохэя Утимуры. Японец, дважды побеждавший в многоборье, получил персональную лицензию на свои четвёртые Игры на единственном и наиболее сильном для себя снаряде, и можно уже сейчас сказать, что болеть в Токио за легендарного гимнаста будет весь мир.

Также по теме «Хочу завоевать медаль в Токио»: Чусовитина о последней Олимпиаде, секретах Байлз и гимнастических комбинезонах Советские гимнастки работали на бревне не хуже четырёхкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз. Об этом в интервью RT заявила...

Столь же легендарным ньюсмейкером в женском турнире предстоит стать Оксане Чусовитиной. 46-летняя обладательница олимпийского золота-1992 будет представлять Узбекистан. Она подтвердила, что в её планах — подняться на пьедестал.

«Я очень серьёзно готовлю опорный прыжок, его сложность ничем не отличается от сложности прыжков тех девочек, которые выступали в финале чемпионата мира в Штутгарте и выступают сейчас, так что, считаю, что бороться за медаль вполне реально», — сказала спортсменка незадолго до Олимпийских игр.

Хотя главной героиней, конечно же, остаётся американка Симона Байлз. Если в Токио четырёхкратная олимпийская чемпионка и 19-кратная чемпионка мира повторит результат, показанный на последнем мировом первенстве (там Байлз выиграла пять золотых наград из шести возможных), она повторит уникальный олимпийский рекорд Ларисы Латыниной.

Может ли такое произойти на практике? Вполне. Та же Чусовитина отметила, что категорически не поддерживает гуляющие в спортивной среде разговоры о том, что Байлз побеждает во многом за счёт того, что имеет терапевтическое разрешение на употребление достаточно мощных психотропных средств.

«Я видела, как Симона тренируется. Она проводит в зале по восемь часов в день. Пашет на снарядах так, как когда-то в сборной СССР пахали мы. Говорить после этого, что Симона побеждает нечестно, я бы точно не стала», — заявила титулованная гимнастка.

Что касается российской сборной и её лидера Ангелины Мельниковой, здесь загадывать точно не стоит. После апрельского чемпионата Европы, где российские девушки выиграли золото и серебро в многоборье (Виктория Листунова и Мельникова), на брусьях (Мельникова и Владислава Уразова), а Ангелина ещё и завоевала бронзу в опорном прыжке и серебро — в вольных упражнениях, та же Чусовитина сказала, что, по её мнению, сборная России вполне способна бороться в Токио с американками. Звучит, конечно же, фантастически, но ведь Олимпийские игры — это турнир, где сенсации и чудеса происходят куда чаще, чем на любых других соревнованиях. Почему бы спортивной судьбе на этот раз не улыбнуться россиянкам?