Гимнаст Далалоян признался, что испытывает психологические проблемы после травмы

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Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике, россиянин Артур Далалоян, признался, что испытывает психологические проблемы, связанные с недавней травмой ахилла.
Гимнаст Далалоян признался, что испытывает психологические проблемы после травмы
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Если говорить конкретно о работе на снарядах, про работу с отскоками, то страха у меня нет. Но я до сих пор даже в голове не могу себе представить, что выполню именно тот элемент, на котором произошёл разрыв — ту связку на вольных упражнениях. У меня в голове пока не укладывается, как я вообще могу это сделать? Это нереальная задача для меня! Я спокойно представляю, как могу разбежаться, прыгнуть, толкнуться и что-то скрутить. Но вот именно связка, на которой я получил разрыв ахилла — даже представить не могу. Для меня это словно какой-то психологический барьер», — приводит слова Далалояна сайт Международного олимпийского комитета (МОК). 

Ранее скалолаз Кокорин объяснил, почему не удалось отобраться на ОИ в Токио.

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