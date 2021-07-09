Скалолаз Кокорин объяснил, почему не удалось отобраться на ОИ в Токио

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Трёхкратный обладатель Кубка мира по скалолазанию Станислав Кокорин ответил на вопрос, почему ему не удалось отобраться на летние Олимпийские игры в Токио.
Скалолаз Кокорин объяснил, почему не удалось отобраться на ОИ в Токио
  • Reuters

«Когда в программу добавили скалолазание, возникла дилемма, какую дисциплину оставить, а какую — выкинуть за борт. И решили ничего не убирать, а назвать это многоборьем. Но наши дисциплины очень разные, одна на другую совсем не похожа. Я лазаю на скорость, а в других соревнованиях у меня очень низкие результаты. Поэтому я решил остаться до 2024 года, чтобы сосредоточиться на своём виде», — сказал Кокорин в интервью программе «Смол Ток».

По его словам, таким образом он останется здоровым, так как риск получить травму в непрофильной дисциплине очень велик. Он также ответил на вопрос, что нужно, чтобы отобраться на Олимпиаду в его виде спорта.

«В моей дисциплине важна скорость, поэтому необходимо быстро лазать и не ошибаться и за счёт этого обыгрывать соперников. В других видах, конечно, свои задачи. Но, как и в любом спорте, нужно много тренироваться, болеть своим делом и мечтать», — добавил спортсмен.

Ранее Кокорин признался, что хотел бы попасть на Олимпиаду.

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