Голоцуцков: ребята и вся команда по спортивной гимнастике — просто герои и молодцы

Российский гимнаст Антон Голоцуцков прокомментировал победу мужской сборной страны на Олимпийских играх в Токио.

«Это очень круто. Я смотрел, волосы вставали дыбом, ладошки мокрые. Ребята и вся команда — просто герои и молодцы. За последние 25 лет у нас не было командного золота. Все ставили на Японию, но Россия показала кузькину мать всем. Это действительно очень круто, настоящая команда, лучшая в мире. Дай бог, чтобы она сохранилась. Понятно, есть возрастные парни, многие будут заканчивать карьеру, но теперь нужно воспитывать молодёжь, давать возможность им развиваться и максимально быстро достигнуть уровня, на котором сейчас находится наша сборная», — приводит слова Голоцуцкова «Матч ТВ».

По итогам шести упражнений сборная России по спортивной гимнастике набрала 262,500 очка, выиграв золотые медали Олимпийских игр. За россиян выступали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин.

Ранее Мустафина высказалась о Далалояне.