Мустафина — о Далалояне: памятник человеку нужно поставить

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Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина поделилась своими эмоциями после победы мужской сборной России по спортивной гимнастике на Олимпиаде в Токио в командном многоборье.
Мустафина — о Далалояне: памятник человеку нужно поставить
  • Reuters

Сборная России, которую представляли Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян и Никита Нагорный, в сумме за шесть упражнений получила 262,500 балла. 

«Я смотрела и болела, надеялась на победу наших ребят. Они для этой победы сделали всё, даже больше. Когда стоишь и ждёшь финальный результат, в голове звенящая пустота. Ни о чём не можешь думать в этот момент. Ждешь только решения судей — дадут тебе возможность выиграть или нет», — цитирует Мустафину «Матч ТВ».

Также гимнастка восхитилась мужеством Артура Далалояна, который сумел выступить на Играх в Токио, несмотря на разрыв ахилла, который он перенёс в апреле.

«В случае Артура Далалояна выступление на этой Олимпиаде — больше чем подвиг. Разрыв ахиллова сухожилия — это не просто подвернуть или даже сломать ногу. Это серьёзнейшая травма, которая, в принципе, требует восстановления шесть месяцев. А Артур уже спустя три месяца помог команде завоевать олимпийское золото. Просто памятник человеку нужно поставить», — добавила Мустафина.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла ОИ в многоборье впервые с 1996 года.

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