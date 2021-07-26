Мужская сборная России по спортивной гимнастике выиграла ОИ в многоборье впервые с 1996 года

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали летней Олимпиады в Токио в командном многоборье.

Национальная команда в составе Никиты Нагорного, Артура Далалояна, Давида Белявского и Дениса Аблязина набрала 262,500 балла.

Второе место заняли представители Японии (262,397), а замкнули тройку лучших китайцы (261,894).

Таким образом, россияне завоевали золотые медали в командном многоборье впервые с ОИ-1996. Кроме того, отечественные гимнасты принесли третье золото в копилку России в общем зачёте.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ.