Российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ

Женская сборная России по спортивной гимнастике заняла первое место в квалификации в командном многоборье на Олимпиаде в Токио.

РИА Новости

Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой набрала 171,629 балла. Вторыми стали американки (170,562), а третьими — китаянки (166,863). Финал состоится 27 июля. Ранее рекордсменка по числу выступлений на Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после своего выступления в квалификации в многоборье на Играх в Токио.