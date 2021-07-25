Российские гимнастки выиграли квалификацию в многоборье на ОИ
- РИА Новости
Национальная команда в составе Ангелины Мельниковой, Владиславы Уразовой, Лилии Ахаимовой и Виктории Листуновой набрала 171,629 балла.
Вторыми стали американки (170,562), а третьими — китаянки (166,863).
Финал состоится 27 июля.
Ранее рекордсменка по числу выступлений на Олимпиадах среди гимнастов Оксана Чусовитина из Узбекистана объявила о завершении карьеры после своего выступления в квалификации в многоборье на Играх в Токио.