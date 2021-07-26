Первое золото за четверть века: сборная России по гимнастике прервала гегемонию Японии и Китая в командном многоборье

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. Никита Нагорный, Артур Далалоян, Давид Белявский и Денис Аблязин совершили почти невозможное, впервые за четверть века опередив всех конкурентов по итогам соревнований. Отрыв от национальных команд Японии и Китая, первенствовавших на Играх в Лондоне и Рио, составил всего 0,103 и 0,606 балла соответственно.

За последние 50 лет столь мизерной разницы между победой и поражением в мужской командной гимнастике на Олимпиадах не было ни разу. Гимнастические цифры редко передают непосвящённому степень накала борьбы, поэтому попробую объяснить иначе: командный финал — это шесть видов программы, в каждом из которых страну представляют по три спортсмена. Всего 18 подходов к снарядам. Разделите 0,103 на 18, и вы получите ту самую величину, на которую каждый из российских парней был лучше соперника в каждом отдельно взятом упражнении. Попробовали? Да, абсолютно с вами согласна: умом это не понять, да и объяснить словами вряд ли выйдет.

В последний раз мужская сборная России побеждала на Играх в Атланте. Но если кому-то, описывая гимнастический успех, захочется сравнений и параллелей, делать этого точно не стоит. Там, в Штатах, за победу билась страна, которая не проигрывала до этого на двух Олимпиадах подряд. Здесь, в Токио, российским парням противостояли Китай, который за последние 20 лет трижды был чемпионом Игр, и Япония с двумя победами в 2004-м и 2016-м. Две великие гимнастические державы, привыкшие терзать помост, как два хищных зверя — заведомо собственную добычу.

Первый тревожный звоночек — как для тех, так и для других — прозвенел два года назад на чемпионате мира в Штутгарте, где Россия впервые за 27 лет завоевала высший командный титул. Интересно, что в составе той команды была вся нынешняя четвёрка триумфаторов.

«Когда отходишь после соревнований, они потихоньку забываются. Остаётся некое высокое чувство, что ты чемпион мира в командном финале, у тебя самая крутая команда на планете… Это потому, что у нас такое впервые… Это было в первый раз в истории России. Меня ещё на свете не было, когда сборная СССР в последний раз брала командное первенство», — сказал тогда в Штутгарте Далалоян.

В Токио подобную фразу вполне мог бы повторить Нагорный: когда сборная России во главе с великим Алексеем Немовым побеждала в Атланте, Никита ещё не родился.

Легендарного англо-американского режиссёра Альфреда Хичкока однажды спросили, почему для большинства своих работ в кино из великого многообразия жанров он выбрал именно триллер. И маэстро ответил, что, по его мнению, ужасы никогда не выйдут из моды. Более того, они наверняка окажутся всё более и более востребованными по мере того, как будет повышаться уровень благополучия и спокойствия в мире.

Востребованность Олимпийских игр — из той же серии. Понедельник стал в этом плане весьма показательным: на одном экране вели свои битвы гимнасты, а на соседнем в то же самое время за олимпийское золото на фехтовальной дорожке сражались две русские девчонки. И было категорически непонятно, где взять столько нервных и эмоциональных сил, чтобы хоть как-то противостоять бушующему адреналину.

Фехтовальный финал начался, когда гимнастам оставалось довести до завершения всего один снаряд, перед которым отрыв российских мальчишек от китайцев сократился до минимума. И это был именно тот момент, когда хотелось просто зажмуриться, заткнуть уши, остановить время, сделать что угодно, только бы не видеть того, что произойдёт дальше. Потому что китайцы, как и японцы, работают на перекладине как боги, а у России в вольных упражнениях в партнёрах у Никиты Нагорного — Аблязин и Далалоян. Оба — с совсем недавно перенесёнными и очень тяжёлыми травмами ног, то есть в состоянии, когда любое приземление может стать роковым.

После того как сначала Денис, а затем и Артур незначительно заступили за пределы ковра, потеряв на этом каждый по 0,3, стало совсем страшно. И невозможно было представить, какой ценой даётся спокойствие и собранность тем, кто продолжает выступать на помосте.

Наверное, раскалённость ситуации могла бы заставить Нагорного потерять голову. Да что там — она могла заставить потерять голову кого угодно. Пойти на риск, поддаться эмоциям, проиграть из-за этого, потеряв над собой контроль, на виду у всех ввязаться с кем-нибудь в драку или начать крушить зал, чтобы выпустить накопившуюся агрессию.

Это вообще был самый жуткий момент соревнований: прямо перед выходом Никиты своё упражнение на перекладине блестяще завершил Дайки Хашимото, благодаря чему японская сборная на 0,5 балла опередила китайцев. А это означало следующее: для того, чтобы команда осталась в победителях, Нагорному нужно набирать на ковре гораздо большую сумму баллов, чем та, что позволяла России не уступить спортсменам из Поднебесной.

Никита вышел на ковёр с улыбкой. Каким образом удалось безошибочно исполнить комбинацию и набрать нужную для победы сумму, вряд ли он сможет когда-либо объяснить. Просто приземлялся после каждого сальто почти идеально и вставал как вкопанный. Словно любой дополнительный шаг лишал его года жизни.

Потом все четверо плакали прямо у помоста, по-детски утыкаясь мокрыми лицами в плечи тренеров. Так бывает на Олимпийских играх: после невыносимого напряжения, которое приходится испытывать, когда отвоёвываешь по крохам в свою пользу тысячные доли балла, когда концентрация так велика, что скулы в улыбке сводит судорогой и уже нет сил на то, чтобы пошевелить рукой или ногой, слёзы становятся единственным доступным средством, чтобы не сойти с ума.

И кому только пришло в голову назвать всё это играми?