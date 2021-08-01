Верясов проиграл в четвертьфинале боксёрского турнира ОИ

Россиянин Иван Верясов потерпел поражение от казахстанца Камшыбека Кункабаева в поединке 1/4 финала олимпийского турнира по боксу в супертяжёлом весе.

Reuters

Поединок продлился все три раунда. Судьи большинством голосов отдали победу казахстанскому боксёру (4:1). Таким образом, Верясов завершил выступления на Олимпиаде. Ранее сообщалось, что боксёр Бакши вышел в полуфинал Игр в Токио.