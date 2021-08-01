Боксёр Бакши вышел в полуфинал Игр в Токио
Россиянин Глеб Бакши одержал победу над представителем Гаити Даррелем Вальсеном в поединке 1/4 финала олимпийского турнира по боксу в среднем весе.
- Reuters
Поединок продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу российскому боксёру.
В полуфинале соперником Бакши станет бразилец Хербет Соуза.
Ранее сообщалось, что Замковой стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио.
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