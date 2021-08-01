Боксёр Бакши вышел в полуфинал Игр в Токио

Россиянин Глеб Бакши одержал победу над представителем Гаити Даррелем Вальсеном в поединке 1/4 финала олимпийского турнира по боксу в среднем весе.

Reuters

Поединок продлился все три раунда. Судьи единогласным решением отдали победу российскому боксёру. В полуфинале соперником Бакши станет бразилец Хербет Соуза. Ранее сообщалось, что Замковой стал бронзовым призёром Олимпиады в Токио.