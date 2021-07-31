Позиция журналиста из США, триумф спринтерш с Ямайки и отказ Байлз от выступлений: чем запомнился восьмой день Игр

Американский журналист подвергся критике за использование российского флага в социальных сетях. Американка Симона Байлз отказалась от выступления в финальных соревнованиях в опорном прыжке и брусьях, а ямайские спортсменки заняли весь пьедестал почёта в беге на 100 метров. При этом отечественные боксёры Габил Мамедов и Земфира Магомедалиева одержали очередные победы на Играх, а пляжники узнали своих соперников по первому раунду плей-офф.

Упущенные награды в плавании и дзюдо

Восьмой соревновательный день Олимпийских игр в Токио получился не самым урожайным на медали для сборной России. Отечественные спортсмены завоевали три награды, лишь одна из которых оказалась золотой. В очередной раз порадовали саблистки, на этот раз оказавшиеся сильнее всех в командных соревнованиях. На пути к финалу София Позднякова, Софья Великая и Ольга Никитина без особых проблем разобрались с соперницами из Японии и Южной Кореи, а в споре за первую строчку справились с француженками — 45:41. Ещё две награды в копилку страны уже традиционно принесли стрелки. Если в смешанных соревнованиях в «трапе» россияне не смогли пробиться в финальный раунд, то в стрельбе из винтовки из трёх положений взяли две медали. Юлии Зыковой досталось серебро, а её тезке Каримовой — бронза.

В других видах спорта россияне были не так успешны и остались без медалей. Особенно обидным получилось поражение теннисисток Елены Весниной и Вероники Кудерметовой, упустивших четыре матчбола в матче за третье место. В шаге от награды была и смешанная сборная России по дзюдо, но проиграла сразу два матча подряд и осталась за пределами тройки призёров. В полуфинале отечественные атлеты не смогли ничего противопоставить японцам, уступив с сухим счётом 0:4, а в утешительном финале не справились с израильтянами (1:4).

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Всё началось довольно оптимистично, когда Мадина Таймазова с помощью ваза-ари справилась с Гили Шарир, но четыре последующие схватки остались за оппонентами. Поочерёдно уступили Михаил Игольников, Александра Бабинцева, Тамерлан Башаев и Дарья Межецкая. Причём сразу трое проиграли иппоном.

Неудачно всё сложилось и в плавании. В восьмой день было проведено три финальных заплыва, ни в одном из которых российские спортсмены не смогли финишировать даже в тройке сильнейших. В смешанной эстафете 4×100 метров Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Светлана Чимрова и Мария Каменева показали лишь седьмой результат, уступив 4,87 секунды золотым призёрам — британцам. В стометровке баттерфляем лишь пятым стал Андрей Минаков, а на дистанции 800 метров свободным стилем неудачно выступила Анастасия Кирпичникова. Спортсменка из Асбеста заняла последнее, восьмое место, а отставание от американки Кэтлин Ледеки оказалось катастрофическим — 13,73 секунды.

Но на этом злоключения отечественных пловцов не закончились. В полуфиналах они тоже не сумели навязать достойную конкуренцию визави и не смогли квалифицироваться в решающий раунд на дистанции 50 метров свободным стилем — причём как в женском, так и мужском турнирах. В своих заплывах Климент Колесников и Владимир Морозов показали четвёртое и восьмое время соответственно, а Арина Суркова — пятое. Однако этого было недостаточно для завоевания путёвки в следующую стадию.

Сборная России также осталась без медалей и в соревнованиях по прыжкам на батуте. Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин уверенно проследовали в финал, но там показали лишь пятый и шестой результаты соответственно. При этом золото вторую Олимпиаду подряд досталось представителю Белоруссии — на смену Владиславу Гончарову пришёл Иван Литвинович. Что касается отечественных атлетов, то последний шанс пробиться в призы они упустили в смешанной эстафете по триатлону, где стали лишь 14-ми.

Успехи в боксе и расклады для пляжников

В других видах спорта россияне были поудачливее. Без потерь завершили соревновательный день боксёры. Габил Мамедов легко разобрался с Ришарно Луи Коленом из Маврикия и вышел в четвертьфинал, а единственная представительницы страны в женском турнире Земфира Магомедалиева справилась с Радей Граман из Мозамбика, благодаря чему пробилась в 1/2 финала. В решающий раунд в прыжках с трамплина квалифицировалась Мария Полякова, правда, побороться за награды ей будет крайне сложно. Всё же 11-й результат и более 80 баллов отставания от лидера не являются поводом для оптимизма.

В BMX-фристайле определились участники финального раунда соревнований, в числе которых значатся и отечественные атлеты. Да, Иреку Ризаеву и Елизавете Посадских будет непросто сражаться за высокие места, но заранее списывать их со счетов не стоит. Особенно это касается 23-летнего казанца, завершившего предварительный турнир пятым.

Завершился групповой этап и в пляжном волейболе, где борьбу за медали продолжают сразу три российских пары. Последними выступление на данном этапе окончили Вячеслав Красильников и Олег Стояновский. Действующие чемпионы мира неплохо начали встречу с чехами Онджеем Перушичем и Давидом Швайнером, но потеряли концентрацию и не только упустили комфортное преимущество в четыре очка, но и проиграли первую партию. Однако в последующих сетах взяли себя в руки и не позволили соперникам даже надеяться на успех — 19:21, 21:13, 15:8.

Таким образом, Красильников и Стояновский последовали примеру соотечественников Ильи Лещукова и Константина Семёнова — заняли первое место в своём квартете и обеспечили себе более лёгких соперников в 1/8 финала. Первым достались испанцы Пабло Эррера Аллепус и Адриан Гавира Колладо, а вторым — чилийцы Эстебан и Марко Гримальт. Но если им предстоит выйти на площадку лишь 2 августа, то отечественным пляжницам — уже завтра. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина также отобрались с первой строчки и получили себе в оппонентки латвийский дуэт Анастасия Кравченока — Тина Граудиня.

Историческая победа в волейболе и молчание Трефилова

В командных видах спорта Россия выступила неровно. Заранее гарантировав себе путёвку в плей-офф олимпийского турнира, мужская сборная по волейболу расслабилась и в четырёх партиях уступила Франции. Не спасли даже 15 очков Максима Михайлова, в этот раз продемонстрировавшего довольно среднюю эффективность (22%). Тем не менее, это не помешало подопечным Туомаса Саммельвуо сохранить за собой первую строчку в группе, которую они наверняка удержат. В заключительном туре их ждёт главный аутсайдер секстета — Тунис. В свою очередь, женская национальная команда не заметила сопротивления со стороны США и решила все вопросы в трёх партиях. Это особенно почётно, ведь предыдущие восемь встреч остались за звёздно-полосатыми, а последний успех отечественных волейболисток датирован 2015 годом.

Не менее яркие эмоции вызвал и триумф отечественных гандболисток, с минимальной разницей взявших верх над действующими серебряными медалистками чемпионата Европы — француженками. И это без помощи экс-наставника, а ныне вице-президента федерации Евгения Трефилова, до настоящего момента активно подсказывавшего с трибун.

Бесславно завершили своё пребывание на Играх российские регбистки. Накануне они потерпели разгромное поражение от Новой Зеландии в четвертьфинале, а сегодня были ещё дважды биты в споре за места с пятого по седьмое. Сначала они проиграли австралийкам (7:35), а затем китаянкам (10:22).

Рекорд Дюранта и доминирование Ямайки в беге

Тем не менее, в командных соревнованиях было за кем последить и не считая сборную России. Так, в футболе определились полуфиналисты мужского турнира. Наиболее драматичным получилось противостояние Испании и Кот д’Ивуара. Африканцы открыли счёт уже на десятой минуте, благодаря точному удару Эрика Байи, но Данни Ольмо ещё до перерыва восстановил паритет. В основное время выявить победителя не получилось, а в дополнительное коллективы устроили настоящее шоу, забив пять мячей на двоих. Главным героем стал форвард «Вулверхэмптона» Рафа Мир, чей хет-трик помог «красной фурии» преодолеть барьер первого раунда плей-офф — 5:2.

Примечательно, что это был даже не самый результативный матч дня. Так, Мексика и Южная Корея отметились девятью мячами на двоих, шесть из которых влетели в сетку азиатского коллектива. Остальные встречи были менее богатыми на события. Бразилия с минимальным счётом обыграла Египет, а Япония по пенальти взяла верх над Новой Зеландией.

В баскетболе же обороты набирает сборная США. После неожиданного поражения от Франции подопечные Грегга Поповича одержали две более чем убедительные победы — сначала над Ираном, а затем и над Чехией. По окончании первой половины звёздно-полосатые вели с разницей в 18 очков, а после третьей разрыв увеличился до 36. Организовать погоню не получилось — 119:84. В составе «Дрим тим» самым результативным стал Джейсон Тэйтум из «Бостона» с 27 очками, но в центре внимания был Кевин Дюрант. Форвард «Бруклина» отметился 23 баллами и стал лучшим бомбардиром национальной команды на Играх.

Было на что посмотреть и в других дисциплинах. Так, сразу три комплекта наград были разыграны в лёгкой атлетике. В метании диска у мужчин пьедестал оказался на две трети шведским. Золото завоевал Даниэль Столь, серебро — Симон Петтерсон, а компанию скандинавам составил австриец Лукас Вайсхайдингер. Похожая ситуация возникла и в беге на 100 метров у женщин, с той лишь разницей, что никто не смог конкурировать с уроженками Ямайки. Элейн Томпсон обошла своих соотечественниц Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Шерику Джексон, попутно установив рекорд Олимпиады. В довершение, в смешанной эстафете 4×400 метров первой стала Польша, далее — Доминиканская Республика и США.

Заявление американского журналиста

Очередной соревновательный день Игр не обошёлся и без любопытных историей, зачастую довольно скандальных. Героем одной из таких стал известный теннисный журналист Бен Ротенберг. В очередном сообщении в Twitter тот оценил успехи российской и хорватской сборных на Олимпиаде, отметив, что те уже гарантировали себе медали. При этом он снабдил твит флагами обоих стран, что не понравилось одному из пользователей. Тот заявил, что корреспонденту стоило бы воздержаться от использования данного триколора, что вызвало у того довольно жёсткую реакцию.

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Ротенберг ответил, что он — не Международный олимпийский комитет. А также подчеркнул, что это российские спортсмены, которые выступают вместе потому, что представляют одну нацию.

Также по ходу дня от Олимпиады были отстранены сразу трое спортсменов. Одним из них стал швейцарский спринтер Алекс Уилсон, ранее подозреваемыё в нарушении антидопинговых правил. Тот был заявлен на дистанции 100 метров и 200 метров, но в дело вмешался Спортивный арбитражный суд (CAS), возобновивший его временное отстранение. Не выступит в Токио и нигерийская прыгунья в длину Блессинг Окагбаре, в чьей пробе был обнаружен гормон роста. Не дремлет и оргкомитет, отозвавший аккредитацию для участия в соревнованиях у двух грузинских дзюдоистов. Накануне те нарушили протокол противодействия распространения коронавирусной инфекции, покинув территорию олимпийской деревни.

В отличие от вышеперечисленных спортсменов, Симона Байлз отказалась от выступления в двух видах программы по своей воле. Как сообщил ESPN, четырёхкратная олимпийская чемпионка не будет бороться за медали в опорном прыжке и брусьях. На данный момент сохраняется вероятность того, что она примет участие в вольных упражнениях и покажет своё мастерство на бревне.