Выход из тени Великой и Поздняковой: Никитина помогла российским саблисткам выиграть командный турнир на Играх в Токио

Российские фехтовальщицы завоевали золото в командном турнире по сабле на летних Играх в Токио. В финале они победили француженок со счётом 45:41. Софья Великая и София Позднякова стали двукратными олимпийскими чемпионками, а Ольга Никитина, выступившая ярче всех в решающем противостоянии, выиграла свой дебютный титул. Девушки повторили триумф пятилетней давности в Рио-де-Жанейро.

День розыгрыша медалей в командном турнире по женской сабле был самым долгожданным для российской сборной на Олимпиаде в Токио. Этот вид фехтования стоит особняком даже в сравнении с другими дисциплинами, от которых болельщики традиционно ждут побед.

Как и пять лет назад, российские саблистки добились максимума, чтобы считаться единственными претендентками на золото. Они выиграли последний чемпионат мира и разыграли между собой финал личного турнира уже на самих Играх. Софии Поздняковой и Софье Великой командные соревнования предоставляли шанс стать двукратными олимпийскими чемпионками, а Ольге Никитиной и их возможной сменщице Светлане Шевелёвой — завоевать свой первый титул.

Россиянки получили первый номер посева и начать выступление на турнире должны были со встречи с командой, которая рано утром разыгрывала путёвку в четвертьфинал. Счастливый билет вытянула сборная Японии — точно так же накануне хозяева Олимпиады стартовали в состязаниях по мужской шпаге и в итоге сенсационно выиграли их.

Но в женской сабле о таком сценарии не могло идти и речи. Великая уже в первом поединке обыграла Норику Тамуру со счётом 5:1. Первое появление Поздняковой в статусе чемпионки прошло не так гладко, но всё-таки больше четырёх ударов от Мисаки Эмуры она не пропустила и закончила раунд в свою пользу. Самый тяжёлый бой провела Никитина — выигрывая со счётом 3:1 у Сихоми Фукушимы, россиянка пропустила четыре атаки подряд. До 15 очков она добралась первой, но преимущество в командном споре сократилось до трёх уколов.

Второй круг россиянки выиграли, но сделать это легко и просто не получилось. Позднякова свела к ничьей схватку с Тамурой, а напарницы в своих поединках одолели японок с минимальным преимуществом. В сабле, где нет ограничения по времени и отыгрываться гораздо легче, чем в рапире и шпаге, это оставляло шанс хозяйкам на спасение. Но Позднякова своим третьим выходом на помост сняла все вопросы о победителе, нанеся пять уколов подряд, после чего исход схватки сомнений не вызывал. Итоговый счёт — 45:34.

В полуфинале сборная России встретилась с Южной Кореей, в то время как самые опасные соперницы из Франции и Италии выясняли отношения в параллельном матче. У действующих олимпийских чемпионок возникла только одна заминка, когда на первый бой вышла Позднякова. Она пропустила шесть подряд ударов от Юн Джи Су. К счастью, на этом раунд не закончился, и россиянка ответила пятью своими атаками. Больше корейские фехтовальщицы не оказывали серьёзного сопротивления, что вылилось в победу с разницей в 19 уколов!

Намного более интересной выдалась битва за вторую путёвку в финал. Сборная Франции с бронзовой медалисткой Манон Брюне в составе тоже не испытывала особых проблем с итальянками и даже вела со счётом 30:14 после шести раундов. Но затем на замену вышла Микела Баттистон, и сотворила самый настоящий подвиг. В бою с Шарлотт Лембах она нанесла 18 ударов, то есть даже больше, чем возможно в личном поединке. Отставание итальянок сократилось до трёх очков, но француженки своего всё-таки не упустили. Так же, как и на последнем чемпионате мира, они вышли оспаривать золото с россиянками.

Финал сразу начался с накалённого противостояния между Никитиной и Брюне. В личном турнире француженка одержала над россиянкой победу с разгромным счётом 15:5 и не пустила её в полуфинал. Новая встреча тоже сначала проходила под диктовку соперницы, которая нанесла три безответных укола. Но Никитина не собиралась наступать на те же грабли. Она ответила пятью разящими атаками и всё-таки взяла небольшой реванш у Брюне.

Следующей фехтовать против Сесилии Бердер вышла Позднякова, и снова первый бой сложился для неё не лучшим образом. Она сразу же потеряла свой видеоповтор, а затем, когда её удар должен был заканчивать раунд, судьи по настоянию соперницы пересмотрели эпизод и отдали очко француженке. После чего, от комфортного преимущества остались только воспоминания — 10:9.

Ещё хуже в финале стартовала Великая. Она совершила всего два результативных действия против Шарлотты Лембах. Так же выступила и Позднякова против Брюне, в результате чего наметился отрыв француженок — 20:14. Но повисшее в воздухе напряжение не сломило Никитину. Она стала таким же кошмаром для Лембах, каким была Баттистон. Россиянка выиграла поединок со счётом 11:3 и перевернула ход всего матча. Теперь уже инициатива принадлежала действующим чемпионкам мира.

Французская команда больше не выпустила Лембах. На поединок с Поздняковой в седьмом раунде вышла Сара Бальзер, но она не смогла стать икс-фактором и спасти подруг. Российская фехтовальщица с большим трудом, но всё-таки выиграла свой бой и довела преимущество до семи очков. Великая тоже не позволила Брюне повлиять на ход финала.

Заканчивать турнир выпало Никитиной в схватке с Бердер. Она быстро дошла до момента, когда от золота её отделял всего один укол, а сопернице нужно было совершить семь. Француженка отыграла три, но подвиг бразильских теннисисток в матче Елены Весниной и Вероники Кудерметовой не повторила. Сборная России одержала победу со счётом 45:41 и во второй раз подряд выиграла золото в женской командной сабле. Софья Великая завоевала свою пятую олимпийскую медаль и стала лишь восьмой фехтовальщицей в истории, кому это удалось.