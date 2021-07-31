Сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио

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Женская сборная России завоевала золотые медали командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.
Сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио
  • Reuters

В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.

Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.

В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.

Таким образом, сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт Олимпийских игр.

В активе российской сборной — три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.

Ранее сообщалось, что российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.

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