Сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио
- Reuters
В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции.
Противостояние завершилось с общим счётом 45:41.
В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина.
Таким образом, сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт Олимпийских игр.
В активе российской сборной — три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль.
Ранее сообщалось, что российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.