Сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио

Женская сборная России завоевала золотые медали командного турнира по фехтованию на саблях на летних Олимпийских играх в Токио.

Reuters

В финале командного турнира сборная России одержала победу над национальной командой Франции. Противостояние завершилось с общим счётом 45:41. В составе российской сборной выступили Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина. Таким образом, сборная России по фехтованию досрочно выиграла медальный зачёт Олимпийских игр. В активе российской сборной — три золотые, три серебряные и одна бронзовая медаль. Ранее сообщалось, что российские рапиристки завоевали золото Олимпиады в Токио в командных соревнованиях.