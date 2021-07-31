«Телефон закипел от сообщений»: Ларин о победе в Токио, условиях в Олимпийской деревне и продвижении тхэквондо

Благодаря успехам российских тхэквондистов на Олимпийских играх в Токио в стране заинтересовались этим видом спорта, заявил в интервью RT чемпион в весовой категории свыше 80 кг Владислав Ларин. Также атлет рассказал, как ему удалось пропустить всего один удар ногой вплоть до финала, объяснил, почему многие не могут справиться с давлением Олимпиады, и признался, что с удовольствием сходил бы в гости на шоу к Ивану Урганту.

«Ни на одном из чемпионатов мира или Европы я не испытывал такого давления»

— Только на второй день после победы в Токио вы обновили профиль в Instagram и написали, что являетесь олимпийским чемпионом. Осознание пришло не сразу?

— В Японии мне изначально поступало очень много сообщений с наилучшими пожеланиями. Чтобы лишний раз не отвлекаться, отключил все уведомления в социальных сетях и мессенджерах. Нужно было максимально сконцентрироваться. Соревнования в Японии закончились в районе десяти часов вечера. Потом были пресс-конференция, допинг-контроль и студия на «Матч ТВ». В олимпийскую деревню приехал только в два часа ночи. А в 03:30 — выезд в аэропорт. У меня оставалось всего полтора часа, чтобы собрать вещи, немного отдохнуть и сходить в душ. Наконец, в 07:00 сели в самолёт. Получается, сутки не спал. Находился в тяжёлом состоянии, и было просто не до интернета. Только во время полёта в Москву включил уведомления. Когда сели, телефон аж закипел от звука приходящих сообщений. Тогда-то и поменял статус.

— Вы активно ведёте сосцети и стараетесь продвигать свой вид спорта. Сами пришли к тому, что нужно работать с болельщиками? И как много времени это занимает?

— Очень важно общаться с людьми, которые ещё не знают о тхэквондо. Даже на текущей Олимпиаде люди, смотревшие соревнования, не всегда понимали, что вообще происходит: почему одному дали балл, а другого оштрафовали. А когда не можешь разобраться, интерес сразу пропадает. Всё потому, что болельщики просто не знают правил.

С данной точки зрения популяризировать тхэквондо необходимо. Это занимает много времени. Можно целыми днями выстраивать стратегию ведения соцсетей, но этим должны всё-таки заниматься специальные люди. У тебя общение с подписчиками отходит на второй план из-за соревнований и тренировок. Стараешься всем ответить, но получается не всегда. Приходится жертвовать временем на отдых, чтобы, например, провести прямой эфир. Надеюсь, теперь люди узнают о тхэквондо больше.

— Что сложнее выиграть — Олимпиаду или чемпионат мира? Эти два турнира на первый взгляд совсем не похожи: разнятся как весовые категории, так и количество участников.

— Пока сам не выступил на ОИ, думал, это обычные соревнования с привычным кругом участников, которых ты миллион раз обыгрывал. Но с точки зрения психологии Олимпиада — отдельно стоящий турнир. Ни на одном из чемпионатов мира или Европы я не испытывал такого давления. Если на первенстве континента ты полностью раскован, то Игры воспринимаешь совершенно иначе. Важно справиться с напряжением и взять на себя ответственность за каждое действие. Это отличает олимпийского чемпиона от любого другого спортсмена, пусть даже он является лучшим в мире. Показателен пример легендарного тхэквондиста Ли Дэ Хуна, который трижды становился первым на ЧМ, но на ОИ довольствовался серебром и бронзой. Такое встречается и в других видах единоборств, например, в дзюдо, где японцы порой испытывают сложности.

Ларин о психологическом давлении на Олимпиаде

— Посев ваших соперников в Токио — 16-й, 8-й, 12-й, 14-й. Вам не довелось встретиться со многими фаворитами. Нет сожаления от этого?

— Цифры в посеве показывают, под каким номером ты располагаешься в мировом рейтинге в преддверии ОИ. В зависимости от этого сетка раскладывается таким образом, что первый номер встречается с 16-м, второй — с 15-м итд. Суть в том, чтобы сильные участники не выбивали друг друга на ранних этапах. Не сильно расстроился, что не удалось с кем-то встретиться в Токио. Думаю, странно жалеть о таком, когда выиграл золотую медаль. Получил удовольствие абсолютно от каждого проведённого боя, несмотря даже на излишнее напряжение в некоторых из них. Скажем так, можно было вести себя более раскованно, но груз ответственности давил.

— До финала с македонцем Столе Георгиевски вы не пропустили ни одного удара ногой. Как можно настолько надёжно работать в защите?

— Тхэквондисты по-разному строят поединки. У некоторых стоит задача набрать больше очков, чем соперник, при этом им не важно, сколько они пропустят. Другие идут от обратного и стремятся меньше позволить оппоненту. Я скорее стараюсь сочетать две эти тактики: ставить высокий уровень атаки и сохранять надёжность в защите. Мы много работали над обороной в последний олимпийский цикл, начиная с 2016-го. Возможно, отсюда такая удачная статистика. В финале же пропустил, поскольку «выключился». Каждому спортсмену требуется время на подготовку нового действия, и в этот момент он может потерять бдительность. Так Георгиевски все баллы у меня и «забрал». Когда же я оказывался полностью готов, он ничего не мог сделать.

— У вас или вашего тренера не было опасений, что к решающему противостоянию подойдёте излишне расслабленным, не встретив серьёзного сопротивления на своём пути?

— Настраивался на Олимпиаду как на самые трудные соревнования в жизни. Не было мыслей экономить силы. Напротив, стояла задача выходить и сразу максимально наращивать отрыв. Так и получалось.

Ларин о пути к золоту в Токио

«Между боями Макс держал кулак во льду»

— Российские тхэквондисты завоевали в Токио четыре медали, две из которых — золотые. В чём секрет успеха?

— Абсурдность ситуации заключается в том, что внутри тхэквондо-сообщества мы прекрасно знали, какой состав едет в Токио, и понимали, какие у кого шансы. Так вот у нас была одна из самых сильных команд в мире, и результаты на сто процентов должны были оказаться хорошими. Просто люди, не знакомые с видом спорта, не могли объективно оценить расклады. Слышал, как в рамках одного из соцопросов в России 97 % респондентов вообще не смогли назвать ни одного олимпийца. Отсюда и удивление. Очень рады, что удалось завоевать четыре медали. Конечно же, это большой труд тренерского штаба, который грамотно спланировал всю подготовку. У нас в команде большая конкуренция, за счёт чего происходит прогресс. Плюс, если брать состав в целом, в сборной работают 80 атлетов. Это очень много. В некоторых странах количество всех занимающихся и выступающих на соревнованиях составляет человек десять.

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— Максим Храмцов в Токио бился со сломанной рукой. Как ему удалось одержать победу?

— Все ждали, что он займёт первое место, мы ведь с ним тренируемся и прекрасно знаем, на каком уровне Максим находится. Когда он выходил на бои, единственное за что переживал — перезаряженность. На некоторых соревнованиях у него из-за этого возникали трудности. Но в Токио Храмцов был спокоен. Больше скажу, после первой же схватки понял: он сегодня станет чемпионом. Очень повезло, что в зале, где мы тренировались, был лёд. Макс между боями постоянно держал в нём кулак, чтобы не позволить появиться отёку и отсрочить болевой синдром. Потом он тейпировал руку пластырем и шёл на поединок.

— У вас случались похожие травмы, когда вынуждены были преодолевать себя?

— Слава богу, не приходилось выступать с подобными повреждениями. Единственное, одну схватку провёл с вывихнутым пальцем. Но это не настолько серьёзно. Всё же у нас не дзюдо, где многое зависит от хвата. В тхэквондо 90% ударов наносят ногами, и травмы рук не так сказываются.

— На ОИ-2020 впервые был представлен командный турнир по тхэквондо. Есть желание выступить в нём в будущем?

— В Токио он значился в качестве показательных выступлений. Важно было посмотреть, насколько данный вид динамичен и зрелищен. Думаю, многим людям понравилось. Надеюсь, на ОИ в Париже его официально включат в программу, и у нас появится возможность повести команду к золоту.

— Если бы можно было подольше остаться на Олимпиаде, какие виды спорта посетили бы в качестве зрителя?

— Очень хотел посмотреть на борцов, потому что у них классная команда. Россия привезла в Токио один из самых сильных составов в мире, причём речь идёт как о греко-римской борьбе, так и вольной. С удовольствием бы сходил на соревнования фехтовальщиков. Их перемещения во многом напоминают наши движения, стойки и чувство дистанции похожи. Спортивная гимнастика — очень динамичный и зрелищный вид. Обязательно посетил бы баскетбол. Это особая история. Можно сказать, люблю его. Более того, беру многие психологические приёмы у профессиональных баскетболистов. Вообще не ограничиваюсь только тхэквондо и считаю, нужно выходить за рамки. Кое-что подсматриваю в смешанных единоборствах, подчерпываю тактические моменты из бокса. Такой подход Брюса Ли.

«Потолки были высотой, дай бог, два метра. Даже мне приходилось нагибаться»

— Как вам условия жизни на Олимпиаде? Волейболисты, например, жаловались на низкие потолки, а кровати из картона успели обсудить все.

— Когда приехали в олимпийскую деревню и зашли в комнату, сразу возникла мысль: «Ох, ребята, волейболисты и баскетболисты, сочувствую вам». Им пришлось очень тяжело, ведь потолки были высотой, дай бог, два метра. Даже мне приходилось нагибаться, что говорить о людях, которые сантиметров на 15 выше. Зато были введены максимально строгие антикоронавирусные ограничения. Сложно было соблюдать их только в столовой, где пересекались все. Там и происходило наибольшее количество контактов. Домов много, а столовая одна, и кушать надо. Каждый день сдавали ПЦР-тесты. Все перемещения по деревне — строго в маске. Снять её ты мог во время приёма пищи. Но там обязательно дезинфицировать руки септиком и надевать перчатки. При этом каждое место было изолировано пластиковыми листами. Перегородки ограждали тебя от соседей. Персонал соблюдал те же условия. Посторонних людей внутрь не пускали вообще, ровно, как и наружу выйти было невозможно — только на соревнования.

Ларин о низких потолках в олимпийской деревне

— Что скажешь о еде?

— Питание оказалось на высочайшем уровне. К восстановительным мероприятиям и медицинскому блоку вопросов тоже не возникло. Единственное, напрягали высота потолков и кровати из картона.

— Вы вернулись домой, в Карелию. Как будете отдыхать? Есть у вас в регионе любимые места, которые бы вы посоветовали посетить другим?

— Главные цели сейчас — восстановиться эмоционально и физически. Олимпийский цикл в целом получился непростым. Плюс, перенос Олимпиады психологически сказался. Очень хочется посмотреть свои бои. Всё-таки одно дело, когда сам находишься там и другое — видеть их со стороны и заново ощущать переживания. Всем, кто хочет приехать в Карелию — милости просим. У нас очень красивая природа. На ум сразу приходят остров Кижи и Кижский погост, который входит в список наследия ЮНЕСКО. В лесу, где есть какой-нибудь водоём, я ощущаю душевное умиротворение и спокойствие. Там и организм находится в гармонии с окружающим миром.

— Хотя успехи россиян в тхэквондо были ожидаемым, для многих простых болельщиков они стали сюрпризом, так как единоборство не показывают по телевидению. Как думаете, ваши успехи это исправят?

— Надеемся, СМИ заинтересуются нашим видом и будут транслировать не только финалы ОИ, но и другие соревнования полностью, начиная с предварительных раундов. Людям стало интересно, что такое тхэквондо. Думаю, многие полюбили нас за результат, который мы дали. Со своей стороны постараемся всячески способствовать дальнейшему росту популярности. В любом случае это отдельная работа и кропотливый труд. Просто пока я сам выступаю, совмещать две роли очень непросто. Возможно, после завершения карьеры стану специалистом по работе со СМИ, но пока так далеко не заглядываю.

— Татьяна Минина в Instagram написала, что вместе с командой хочет прийти к Ивану Урганту на шоу. Вы тоже готовы?

— Полностью поддерживаю её желание. Уверен, Максим Храмцов и Михаил Артамонов разделяют наше мнение. Если всех вместе позовут, будет потрясно. Нам есть, о чём пообщаться с Иваном.