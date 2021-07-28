Тхэквондист Ларин признался, что ему не хватало гимна России во время награждения на ОИ в Токио

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Олимпийский чемпион по тхэквондо Владислав Ларин завяил, что очень хотел бы услышать гимн во время церемонии награждения на Играх-2020, которые проходят в Токио.
Тхэквондист Ларин признался, что ему не хватало гимна России во время награждения на ОИ в Токио
  • Reuters
  • © Murad Sezer

«Эмоции до сих пор захватывают. Испытываю радость и гордость за нашу страну. Столько работы, труда было вложено в этот результат. Честно говоря, пока в полной мере ещё не ощутил, что произошло. Надо ещё несколько дней, чтобы пришло осознание, что я стал олимпийским чемпионом. Конечно же, хотелось услышать гимн, чтобы подняли триколор и я мог пропеть гимн России. Это один из сокровенных моментов для спортсмена. Музыка Чайковского заменить гимн не может, однако это достойная композиция, было приятно услышать на церемонии награждения. Планы на Игры в Париже? Для начала — отобраться, а потом завоевать медаль. Такую же, как и в Токио», — приводит слова Ларина РИА Новости.

Ларин стал олимпийским чемпионов в весовой категории свыше 80 кг.

Ранее Ларин признался, что ещё не думал, как отметит победу в олимпийском турнире по тхэквондо.

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