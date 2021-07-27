Сборная России по тхэквондо досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио
- © РИА Новости / Рамиль Ситдиков
В активе российской сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль.
Золотую медаль в весовая категория до 80 килограммов завоевал Максим Храмцов, серебро выиграла Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзу —Михаил Артамонов (до 58 кг).
Напомним, что 27 июля бой за золото также проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг).
Также, в решающем поединке в весе свыше 67 кг встретятся спортсмены из Кореи и Сербии.
Отметим, что по одной победе у национальных команд Италии, США, Таиланда, Узбекистана и Хорватии.
Таким образом, сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что получивший травму Храмцов помог Ларину перед боями на ОИ в Токио.