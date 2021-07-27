Сборная России по тхэквондо досрочно выиграла медальный зачёт ОИ в Токио

Сборная России по тхэквондо стала победителем медального зачёта на Олимпийских играх в Токио.

В активе российской сборной одна золотая, одна серебряная и одна бронзовая медаль.

Золотую медаль в весовая категория до 80 килограммов завоевал Максим Храмцов, серебро выиграла Татьяна Минина (до 57 кг), а бронзу —Михаил Артамонов (до 58 кг).

Напомним, что 27 июля бой за золото также проведет Владислав Ларин (свыше 80 кг).

Также, в решающем поединке в весе свыше 67 кг встретятся спортсмены из Кореи и Сербии.

Отметим, что по одной победе у национальных команд Италии, США, Таиланда, Узбекистана и Хорватии.

Таким образом, сборная России по тхэквондо впервые в истории стала победителем медального зачета на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что получивший травму Храмцов помог Ларину перед боями на ОИ в Токио.